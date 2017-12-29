На Кольцевой дороге в Киеве нашли минометную мину

В Киеве на Кольцевой дороге обнаружили минометную мину. Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.
"На съезде с Кольцевой дороги на Петропавловскую Борщаговку на газоне, в тающем снегу, люди нашли минометную мину", - говорится в сообщении.
Как отмечается, что сейчас улица частично перекрыта, работают взрывотехники.
Обновлено в 20:45 В Киеве на Кольцевой дороге обнаружили минометную мину.
Обновлено в 21:21 «На съезде с Кольцевой дороги на Петропавловскую Борщаговку на газоне, в тающем снегу, люди нашли минометную мину», - говорится в сообщении.