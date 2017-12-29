На Кольцевой дороге в Киеве нашли минометную мину (7 новостей) «В Киеве на Кольцевой дороге обнаружили минометную мину»

В Киеве на Кольцевой дороге обнаружили минометную мину. Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.

"На съезде с Кольцевой дороги на Петропавловскую Борщаговку на газоне, в тающем снегу, люди нашли минометную мину", - говорится в сообщении.

Как отмечается, что сейчас улица частично перекрыта, работают взрывотехники.

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Обновлено в 20:45 В Киеве на Кольцевой дороге обнаружили минометную мину.

Обновлено в 21:21 «На съезде с Кольцевой дороги на Петропавловскую Борщаговку на газоне, в тающем снегу, люди нашли минометную мину», - говорится в сообщении.