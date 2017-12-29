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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 21:21
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На Кольцевой дороге в Киеве нашли минометную мину

На Кольцевой дороге в Киеве нашли минометную мину (7 новостей)

«В Киеве на Кольцевой дороге обнаружили минометную мину»

В Киеве на Кольцевой дороге обнаружили минометную мину. Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.

"На съезде с Кольцевой дороги на Петропавловскую Борщаговку на газоне, в тающем снегу, люди нашли минометную мину", - говорится в сообщении.

Как отмечается, что сейчас улица частично перекрыта, работают взрывотехники.

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Обновлено в 20:45 В Киеве на Кольцевой дороге обнаружили минометную мину.

Обновлено в 21:21 «На съезде с Кольцевой дороги на Петропавловскую Борщаговку на газоне, в тающем снегу, люди нашли минометную мину», - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «На Кольцевой дороге в Киеве нашли минометную мину»
Фото В столице на Кольцевой дороге нашли мину
Фото В Киеве частично перекрыли улицу из-за обнаруженной минометной мины
Фото На киевской Борщаговке нашли минометную мину
Фото В Киеве на Кольцевой дороге нашли минометную мину
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Новое Время Новое Время  ·  29.12.17, 18:15 На Борщаговке в Киеве прохожие заметили минометную мину в талом снегу, после чего на место событий вызвали взрывотехников
MIGnews MIGnews  ·  29.12.17, 18:30 Инцидент произошел на съезде с Кольцевой дороги в районе Петропавловской Борщаговки.
Хвиля Хвиля  ·  29.12.17, 18:43 В Киеве на Кольцевой дороге обнаружили минометную мину. Об этом сообщает “Киев Оперативный” на своей страничке в Facebook. “На съезде с Кольцевой дороги на Петропавловскую Борщаговку на газоне, в тающем…
Фокус Фокус  ·  29.12.17, 19:23 На Борщаговке в Киеве прохожие заметили минометную мину в талом снегу, после чего на место событий вызвали взрывотехников Инцидент произошел на съезде с Кольцевой дороги в районе Петропавловской Борщаговки, сообщает Киев…
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  29.12.17, 20:45 В Киеве на Кольцевой дороге обнаружили минометную мину.
Голос.UA Голос.UA  ·  29.12.17, 21:21 В Киеве на Кольцевой дороге обнаружили минометную мину. Об этом сообщает «Киев Оперативный» на своей страничке в Facebook. «На съезде с Кольцевой дороги на Петропавловскую Борщаговку на газоне, в тающем…
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