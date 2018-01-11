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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 20:22
· Пресс-служба · Работа
На «красной» ветке метро в Киеве сломался поезд

На «красной» ветке метро в Киеве сломался поезд (12 новостей)

«Инцидент случился на красной ветке»

Движение поездов между станциями "Левобережная" и "Арсенальная" возобновлено в обычном режиме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Движение восстановлено в обычном режиме!", - говорится в сообщении.

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Друзі! Рух відновлено в звичайному режимі!

Опубліковано КП "Київський метрополітен" 11 січня 2018 р.

Обновлено в 18:23 В киевском метро возобновлено движение на участке «Левобережная» — «Арсенальная» в обычном режиме. Об этом сообщили в столичном метрополитене. «Движение возобновлено в обычном режиме!», — говорится в сообщении. Как сообщалось, из-за неисправности поезда произошла остановка движения ...

Обновлено в 20:22

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Обозреватель Обозреватель  ·  11.01.18, 17:18 Инцидент случился на красной ветке
Факты Факты  ·  11.01.18, 17:25 В метрополитене уже объяснили причину
Хвиля Хвиля  ·  11.01.18, 17:33 На Святошинско-Броварской («красной») линии киевского метро сломался поезд. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Twitter. Отмечается, что поезд остановился на участке между станциями…
ТСН ТСН  ·  11.01.18, 17:40 Остановка части ветки произошла из-за неисправности поезда.
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  11.01.18, 17:55 В Киеве в метро произошло ЧП на красной ветке. Об этом сообщила пресс-служба "Киевского метрополитена" на официальной странице в Facebook. "Едем "Лесная"- "Дарница", "Академгородок"- "Крещатик", - говорится…
Униан Униан  ·  11.01.18, 18:00 Из-за неисправности поезда движение останавливалось между станциями "Арсенальная" и "Левобережная".
УНН УНН  ·  11.01.18, 18:16 Движение поездов на красной ветке Киевского метрополитена восстановлено после остановки на участке "Арсенальная" - "Левобережная". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского метрополитена в…
Сегодня Сегодня  ·  11.01.18, 18:18 Один из поездов сломался . В Киеве на Святошинско-Броварской линии метрополитена в начале шестого вечера произошло ЧП. Как сообщили в пресс-службе подземки, из-за неисправности поезда на участке между…
Хвиля Хвиля  ·  11.01.18, 18:23 В киевском метро возобновлено движение на участке «Левобережная» — «Арсенальная» в обычном режиме. Об этом сообщили в столичном метрополитене. «Движение возобновлено в обычном…
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