На «красной» ветке метро в Киеве сломался поезд (12 новостей) «Инцидент случился на красной ветке»

Движение поездов между станциями "Левобережная" и "Арсенальная" возобновлено в обычном режиме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Движение восстановлено в обычном режиме!", - говорится в сообщении.

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Друзі! Рух відновлено в звичайному режимі!

Опубліковано КП "Київський метрополітен" 11 січня 2018 р.

Обновлено в 18:23 В киевском метро возобновлено движение на участке «Левобережная» — «Арсенальная» в обычном режиме. Об этом сообщили в столичном метрополитене. «Движение возобновлено в обычном режиме!», — говорится в сообщении. Как сообщалось, из-за неисправности поезда произошла остановка движения ...

Обновлено в 20:22