На Луганщине водой залило дороги и подтопило мосты

Об этом говорится в сообщении Службы автомобильных дорог в Луганской области.

Как отмечается, наиболее сложная ситуация на севере Луганщины. Там из-за резкого потепления вода местами вышла из берегов рек Айдар, Деркул, Евсуг, Красная и затопила несколько низководных мостов на автодорогах области, что затруднило сообщение между населенными пунктами.

При этом, мост на трассе государственного значения Т-13-07 Сватово-Новопсков-Меловое пока также остается подтопленными.

Согласно словам начальника отдела качества и технического контроля и новых технологий Службы автомобильных дорог в Луганской области Виктора Цыганского, на некоторых реках в Новопсковском, Беловодском, Сватовском, Старобельском районах вода понемногу идет на спад.

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"Сложной остается ситуация на реках Айдар, Деркул, Евсуг. Действительно, там затоплены низководных мосты, а также дороги местного значения. Сегодня еще рано говорить о том, когда угроза минует. Дело в том, что, например, Северский Донец течет из Белгородской области России. А там снега еще не начали таять", - добавил он.

Обновлено в 15:30 Как отмечается, наиболее сложная ситуация на севере Луганщины. Там из-за резкого потепления вода местами вышла из берегов рек Айдар, Деркул, Евсуг, Красная и затопила несколько низководных мостов на автодорогах области, что затруднило сообщение между населенными пунктами.

Обновлено в 15:40 В результате паводка в Луганской области оказались подтоплены мосты и дороги местного значения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы автомобильных дорог в Луганской области. Наиболее сложная ситуация на севере региона. Из-за резкого потепления вода местами вышла из берегов рек Айдар, Деркул, Евсуг, Красная и затопила несколько низководных мостов на автодорогах области, что затруднило сообщение между населенными пунктами. "На некоторых реках (например, Северский Донец, Томашевский мост) вода прибывает 50-60 см ежесуточно. Если не чистить русло реки, то возможна серьезная угроза затопления здания моста. Работаем совместно с ГСЧС, ГП "Луганский облавтодор". На некоторых реках в Новопсковском, Беловодском, Сватовском, Старобельском районах вода понемногу идет на спад", - отметил начальник отдела качества и технического контроля и новых технологий Службы автомобильных дорог в Луганской области Виктор Цыганский. По его словам, сложной остается ситуация на реках Айдар, Деркул, Евсуг. Там затоплены низководные мосты, а также дороги местного значения. "Сегодня еще рано говорить о том, когда угроза минует. Дело в том, что например, Северский Донец, который течет из Белгородской области России, а там снега еще не начали таять", – сказал Цыганский. В областном центре по гидрометеорологии и управлении водных ресурсов говорят, что уровень воды достиг среднего многолетнего. То есть, ситуация не является критической. В течение следующей недели (9-15 апреля) метеорологи прогнозируют подъем воды, однако, могут произойти как спад, так и ежедневные колебания уровня. Наиболее угрожающая ситуация с мостами через реку Айдар. Там подтоплены дороги и мосты между Новопсковим и Осиновым, Старобельском и Хворостяновкой, Старобельском и Балакировкой, Титаревкой, Новоселовкой, Проказиным, Бутовкою, Закотным, Лисогоровкой Новопсковского и Старобельского районов. Также, ранее мы сообщали о том, что сельское кладбище во Львовской «сползает» в реку. Еще немного и сползет в реку сельское кладбище во Львовской области. На нем до сих пор хоронят людей, но горная река разрушает склон холма с могилами. Местные беспокоятся за свои поминальные традиции и предполагают вероятность экологической катастрофы.