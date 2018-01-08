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На Львовщине спасатели нашли двух заблудившихся в горах туристов

На Львовщине спасатели нашли двух заблудившихся в горах туристов (3 новости)

«Спасатели нашли заблудившихся, в медицинской помощи они не нуждались»

В Сколевском районе Львовской области спасатели нашли двух туристов, которые заблудились, спускаясь с горы Тростян.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  08.01.18, 14:25 На протяжении прошлых суток спасатели нашли двух заблудившихся в горах туристов и оказали помощь одному травмированному лыжнику.
Телеграф Телеграф  ·  08.01.18, 17:59 Спасатели нашли заблудившихся, в медицинской помощи они не нуждались.
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