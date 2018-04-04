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Depo.ua Харьков Depo.ua Харьков · · Обновлено в 18:57
· Улица · Игра
На матч Шахтер - Динамо продано больше 10 тысяч билетов

На матч Шахтер - Динамо продано больше 10 тысяч билетов (5 новостей)

«На поединке ожидается полный стадион»

На улицах и в общественном транспорте Харькова появились плакаты с надписью "Харьков против "Динамо"?", передает Depo.Харьков со ссылкой на " Tribuna ". Также на плакате изображено фото Тайсона и Марлоса, которые до перехода в "Шахтер" играли в харьковском "Металлисте". Как сообщал Depo.Харьков , матч 27-го тура УПЛ между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" состоится в Харькове 14 апреля.

Обновлено в 18:42 Глава комитета национальных сборных Украины ФФУ Мирон Маркевич поделился ожиданиями от предстоящего матча между Шахтером и Динамо.

Обновлено в 18:57 На поединке ожидается полный стадион

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Terrikon Terrikon  ·  04.04.18, 14:34 Terrikon.com начинает серию материалов, посвященных противостояниям "Шахтера" и "Динамо" в чемпионатах Украины, очередное из которых состоится уже 14 апреля.
Terrikon Terrikon  ·  04.04.18, 16:11 Начальник отдела реализации билетов на матчи ФК "Шахтер" Александр Мурадов рассказал об интересе к грядущему поединку с "Динамо".
Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 18:42 Глава комитета национальных сборных Украины ФФУ Мирон Маркевич поделился ожиданиями от предстоящего матча между Шахтером и Динамо.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  04.04.18, 18:57 На поединке ожидается полный стадион
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