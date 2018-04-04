На матч Шахтер - Динамо продано больше 10 тысяч билетов

На улицах и в общественном транспорте Харькова появились плакаты с надписью "Харьков против "Динамо"?", передает Depo.Харьков со ссылкой на " Tribuna ". Также на плакате изображено фото Тайсона и Марлоса, которые до перехода в "Шахтер" играли в харьковском "Металлисте". Как сообщал Depo.Харьков , матч 27-го тура УПЛ между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" состоится в Харькове 14 апреля.

Обновлено в 18:42 Глава комитета национальных сборных Украины ФФУ Мирон Маркевич поделился ожиданиями от предстоящего матча между Шахтером и Динамо.

Обновлено в 18:57 На поединке ожидается полный стадион