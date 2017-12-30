На новогодние праздники спасатели перейдут на усиленный режим работы

В ГСЧС рассказали о подготовке к мероприятиям. На период новогодних праздников подразделения ГСЧС Украины переходят на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, отметили в ГСЧС, до 8 утра 2 января на круглосуточном дежурстве будут находиться около 7 000 спасателей и более 2 000 единиц техники.

"В частности, в каждом регионе страны производится уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", – рассказали спасатели.

Как известно, украинцы традиционно встречают Новый год с шампанским. Чтобы утром не болела голова, диетологи советуют закусывать его сыром. Причем, чем слаще игристое, тем более насыщенным должен быть сыр.

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Чтобы не отравиться, стоит подготовить свой организм к разнообразию на столе. В течение недели перед Новый годом диетологи советуют употреблять гепатопротекторные продукты – для защиты печени. Цитрусовые следует есть в первой половине дня, а в блюда добавлять каждый день по чайной ложке куркумы. Это подготовит печень, чтобы ей было проще переварить новогодние деликатесы и вывести алкоголь.

А перед застольем 31 декабря нужно пить много воды, как это делает известный певец Виктор Павлик: "Я начинаю каждое утро с двух стаканов теплой воды, даже горячей воды".

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Обновлено в 13:36 Во время Нового года спасатели перейдут на режим усиленной работы и задействуют тысячи единиц техники На время новогодних празднований сотрудники подразделения Государственной службы по чрезвычайным происшествиям(ГСЧС) Украины перейдут в режим усиленной работы. Так представители ГСЧС отмечают, что до 8 утра 2 января для круглосуточного дежурства будет задействовано 7 тыс. спасателей и 2 тыс. единиц техники. ... Источник: Политека.