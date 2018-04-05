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На одном из киевских мостов ограничат движение

На одном из киевских мостов ограничат движение (5 новостей)

«В Киеве почти на трое суток ограничат проезд по Южному мосту»

Движение транспорта по Южному мосту в Киеве будет ограничено завтра, 6 апреля 2018 года, в связи с ремонтными работами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"С 22:00 6 апреля до 15:00 9 апреля, движение по Южному мосту будет ограничено в направлении с ул. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе в связи с ремонтом деформационного шва мостового перехода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные работы будет выполнять коммунальная корпорация "Киевавтодор".

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"Корпорация просит извинить за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ", - добавили в КГГА.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  05.04.18, 17:36 В Киеве на 2,5 дня частично ограничат движение транспорта по Южному мосту через Днепр.
Autoua.net Autoua.net  ·  05.04.18, 17:39 С 22:00 6 апреля до 15:00 9 апреля движение транспорта по Южному мосту в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе ограничат.
Телеграф Телеграф  ·  05.04.18, 19:27 В Киеве почти на трое суток ограничат проезд по Южному мосту.
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