На одном из киевских мостов ограничат движение (5 новостей) «В Киеве почти на трое суток ограничат проезд по Южному мосту»

Движение транспорта по Южному мосту в Киеве будет ограничено завтра, 6 апреля 2018 года, в связи с ремонтными работами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"С 22:00 6 апреля до 15:00 9 апреля, движение по Южному мосту будет ограничено в направлении с ул. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе в связи с ремонтом деформационного шва мостового перехода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные работы будет выполнять коммунальная корпорация "Киевавтодор".

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"Корпорация просит извинить за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ", - добавили в КГГА.