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На оккупированном Донбассе партизаны напали на боевиков и отобрали оружие (10 новостей) «Партизаны пытаются как можно больше усложнить жизнь боевиков»

Среди местного населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжает нарастать недовольство присутствием боевиков, о чем свидетельствует набирает обороты партизанское движение, цель которого - как можно больше усложнить жизнь оккупантов, заявляют в пресс-центре штаба АТО.

Обновлено в 16:06 В штабе АТО заявляют о случаях партизанского вылазок местного населения против оккупантов на территории Донбасса

Обновлено в 16:42 Инцидент произошел во временно оккупированных районах региона в минувшее воскресенье.