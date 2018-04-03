На оккупированном Донбассе партизаны напали на боевиков и отобрали оружие

Среди местного населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжает нарастать недовольство присутствием боевиков, о чем свидетельствует набирает обороты партизанское движение, цель которого - как можно больше усложнить жизнь оккупантов, заявляют в пресс-центре штаба АТО.
Обновлено в 16:06 В штабе АТО заявляют о случаях партизанского вылазок местного населения против оккупантов на территории Донбасса
Обновлено в 16:42 Инцидент произошел во временно оккупированных районах региона в минувшее воскресенье.