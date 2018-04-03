  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. На оккупированном Донбассе партизаны напали на боевиков и отобрали оружие
Происшествия
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 16:42
· Боевики · Оружие · Оккупированная территория · Область
На оккупированном Донбассе партизаны напали на боевиков и отобрали оружие

На оккупированном Донбассе партизаны напали на боевиков и отобрали оружие (10 новостей)

«Партизаны пытаются как можно больше усложнить жизнь боевиков»

Среди местного населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжает нарастать недовольство присутствием боевиков, о чем свидетельствует набирает обороты партизанское движение, цель которого - как можно больше усложнить жизнь оккупантов, заявляют в пресс-центре штаба АТО.

Обновлено в 16:06 В штабе АТО заявляют о случаях партизанского вылазок местного населения против оккупантов на территории Донбасса

Обновлено в 16:42 Инцидент произошел во временно оккупированных районах региона в минувшее воскресенье.

ФОТО К НОВОСТИ: «На оккупированном Донбассе партизаны напали на боевиков и отобрали оружие»
Фото На оккупированной части Донбасса группа "партизан" избила двух боевиков и отобрала оружие
Фото Местные жители Донбасса избили двух боевиков
Фото Избили и забрали оружие: на Донбассе "партизаны" жестко ответили оккупанту
Фото На оккупированном Донбассе "партизаны" напали на боевиков, избили их и отобрали оружие
Фото На Донетчине группа партизан "отметелила" боевиков - штаб АТО
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.04.18, 13:57 Среди местного населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжает нарастать недовольство присутствием российско-оккупационных войск, о чем свидетельствует появление "партизанского…
Апостроф Апостроф  ·  03.04.18, 13:59 На оккупированной территории Донбасса партизаны напали на боевиков незаконных вооруженных формирований и отобрали у них оружие.
Телеграф Телеграф  ·  03.04.18, 13:59 На оккупированной части Донбасса группа “партизан” избила двух боевиков и отобрала оружие.
Обозреватель Обозреватель  ·  03.04.18, 14:33 Партизаны пытаются как можно больше усложнить жизнь боевиков
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Экономические Известия Экономические Известия  ·  03.04.18, 14:37 Несмотря на объявленный боевиками план перехвата, по "горячим следам" нападавших задержать не удалось и их поиски продолжаются до сих пор.
Униан Униан  ·  03.04.18, 15:05 В штабе заявляют, что на неподконтрольных правительству Украины территориях Донбасса набирает обороты партизанское движение.
ForUm ForUm  ·  03.04.18, 15:54 Среди местного населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжает нарастать недовольство присутствием российско-оккупационных войск, сообщает пресс-центр штаба АТО.«Факты…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  03.04.18, 16:06 В штабе АТО заявляют о случаях партизанского вылазок местного населения против оккупантов на территории Донбасса
Главред Главред  ·  03.04.18, 16:42 Инцидент произошел во временно оккупированных районах региона в минувшее воскресенье.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
СБУ задержала двух подрывников польского Мемориала орлят во Львове

СБУ задержала двух подрывников польского Мемориала орлят во Львове
В Житомирской области горел дом: погибли двое детей

В Житомирской области горел дом: погибли двое детей
На оккупированном Донбассе партизаны напали на боевиков и отобрали оружие

На оккупированном Донбассе партизаны напали на боевиков и отобрали оружие
В Киеве произошел пожар в районе ж/д вокзала, спасатели перекрыли дорогу. Фото

В Киеве произошел пожар в районе ж/д вокзала, спасатели перекрыли…
Пять автомобилей сгорели ночью в Софиевской Борщаговке

Пять автомобилей сгорели ночью в Софиевской Борщаговке
Сутки в АТО: 20 обстрелов, потерь нет

Сутки в АТО: 20 обстрелов, потерь нет
Во Львовской области пьяный мужчина угнал автобус и врезался в дерево

Во Львовской области пьяный мужчина угнал автобус и врезался в…
В центре Киева на улице Верхней со стрельбой избили 30-летнего иностранца

В центре Киева на улице Верхней со стрельбой избили 30-летнего…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В заповеднике &quot;Аскания-Нова&quot; впервые в мире сделали уникальную природоохранную систему

В заповеднике "Аскания-Нова" впервые в мире сделали уникальную природоохранную систему
Пасха-2018: в честь праздника в Канаде выпустили серебряную монету в виде писанки

Пасха-2018: в честь праздника в Канаде выпустили серебряную монету в…
Назвали оккупационный план России на еще одну область

Назвали оккупационный план России на еще одну область
Регина Тодоренко похвасталась новой работой на росТВ

Регина Тодоренко похвасталась новой работой на росТВ
Украинский певец LAUD презентовал новую песню (Видео)

Украинский певец LAUD презентовал новую песню (Видео)
Луческу посетил киевский офис Ахметова - медиа

Луческу посетил киевский офис Ахметова - медиа
Спецслужбы Путина пытались &quot;отжать&quot; несколько регионов Украины

Спецслужбы Путина пытались "отжать" несколько регионов Украины
Агрессивная война в Украине: названы планы Путина по Донбассу

Агрессивная война в Украине: названы планы Путина по Донбассу
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.