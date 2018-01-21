На оккупированном Донбассе произошел смертельный взрыв на шахте

20 января на шахте "Ждановская" в оккупированной Ждановке Донецкой области произошел взрыв, в результате погибли два горняка 1970 и 1980 годов рождения, сообщили сегодня в "министерстве чрезвычайных ситуаций "ДНР".
Отмечается, что взорвалась метановоздушная смесь.
На момент взрыва в шахте было 316 человек. Тела погибших подняли на поверхность, остальные вышли самостоятельно.
Обновлено в 16:57 В городе Ждановка в оккупированном Донецке в шахте произошел взрыв метаново-воздушной смеси, погибло двое работников шахты.
Обновлено в 17:30 Отмечается, что взорвалась метановоздушная смесь.