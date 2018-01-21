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На оккупированном Донбассе произошел смертельный взрыв на шахте (13 новостей) «Причина трагедии - взрыв метановоздушной смеси»

20 января на шахте "Ждановская" в оккупированной Ждановке Донецкой области произошел взрыв, в результате погибли два горняка 1970 и 1980 годов рождения, сообщили сегодня в "министерстве чрезвычайных ситуаций "ДНР".

Отмечается, что взорвалась метановоздушная смесь.

На момент взрыва в шахте было 316 человек. Тела погибших подняли на поверхность, остальные вышли самостоятельно.

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Обновлено в 16:57 В городе Ждановка в оккупированном Донецке в шахте произошел взрыв метаново-воздушной смеси, погибло двое работников шахты.

Обновлено в 17:30 Отмечается, что взорвалась метановоздушная смесь.