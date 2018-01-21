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Общество
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 17:30
· Взрыв · Гибель · Область · Январь · Донецкая область · Результат
На оккупированном Донбассе произошел смертельный взрыв на шахте

На оккупированном Донбассе произошел смертельный взрыв на шахте (13 новостей)

«Причина трагедии - взрыв метановоздушной смеси»

20 января на шахте "Ждановская" в оккупированной Ждановке Донецкой области произошел взрыв, в результате погибли два горняка 1970 и 1980 годов рождения, сообщили сегодня в "министерстве чрезвычайных ситуаций "ДНР".

Отмечается, что взорвалась метановоздушная смесь.

На момент взрыва в шахте было 316 человек. Тела погибших подняли на поверхность, остальные вышли самостоятельно.

На популярном одесском курорте прогремел взрыв (ФОТО)
На популярном одесском курорте прогремел взрыв (ФОТО)

Обновлено в 16:57 В городе Ждановка в оккупированном Донецке в шахте произошел взрыв метаново-воздушной смеси, погибло двое работников шахты.

Обновлено в 17:30 Отмечается, что взорвалась метановоздушная смесь.

ФОТО К НОВОСТИ: «На оккупированном Донбассе произошел смертельный взрыв на шахте»
Фото На шахте в оккупированной Ждановке произошел взрыв, погибли два горняка
Фото На шахте на оккупированном Донбассе произошел взрыв, есть погибшие
Фото В шахте на оккупированном Донбассе произошел взрыв: есть погибшие
Фото На шахте в ОРДО произошел взрыв, есть погибшие
Фото В шахте на оккупированном Донбассе произошел взрыв, погибли работники
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  21.01.18, 11:32 20 января в оккупированной Ждановке Донецкой области произошел взрыв на шахте, в результате которого погибли два горняка, один был травмирован.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  21.01.18, 13:09 20 января в оккупированной Ждановке Донецкой области произошел взрыв на шахте, в результате которого погибли два горняка, один был травмирован.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  21.01.18, 14:41 Причина трагедии - взрыв метановоздушной смеси.
ТСН ТСН  ·  21.01.18, 14:51 Трагедия произошла в Ждановке, что в Донецкой области.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  21.01.18, 14:53 Двое горняков погибли в результате взрыва метана на шахте в городе Ждановка, что на оккупированной части Донецкой области. Об этом сообщает РИА Новости.Как сообщается, происшествие произошло в субботу.…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  21.01.18, 15:22 20 января на шахте "Ждановская" в оккупированной Ждановке Донецкой области произошел взрыв, погибли два горняка, 1970 и 1980 годов рождения
Униан Униан  ·  21.01.18, 15:23 На момент взрыва в шахте находилось 316 горняков.
РБК Украина РБК Украина  ·  21.01.18, 16:29 На территории оккупированной Донецкой области в городе Ждановка 20 января на ПАО "АП "Шахта Ждановская" произошел взрыв, в результате происшествия погибли 2 человека. Об этом сообщает "министерство чрезвычайных…
Украинская правда Украинская правда  ·  21.01.18, 16:34 Боевики ОРДО заявили о гибели двух горняков и травмировании одного в результате взрыва метана на шахте в г.Ждановка. На момент взрыва в забое находились еще 314 человек.
Капитал Капитал  ·  21.01.18, 16:49 На территории оккупированной Донецкой области в городе Ждановка 20 января на ПАО «АП «Шахта Ждановская» произошел взрыв, в результате происшествия погибли…
Телеграф Телеграф  ·  21.01.18, 16:57 В городе Ждановка в оккупированном Донецке в шахте произошел взрыв метаново-воздушной смеси, погибло двое работников шахты.
ИС ИС  ·  21.01.18, 17:30 На угледобывающем предприятии в Ждановке (территория ОРДО) прогремел взрыв. Причина трагедии - взрыв метановоздушной смеси. Как сообщает "112 Украина", вчера на шахте "Ждановская" в оккупированной Ждановке…
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