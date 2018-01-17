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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 14:07
· Обмен пленными · Арест
На оккупированных территориях начато преследование и аресты лиц, которые вернулись к боевикам "ДНР", после обмена пленными, - штаб АТО

На оккупированных территориях начато преследование и аресты лиц, которые вернулись к боевикам "ДНР", после обмена пленными, - штаб АТО (7 новостей)

«По данным разведки, их показательно осуждают на сроки от 14,5 до 18 лет заключения в колониях строгого режима»

По данным разведки штаба АТО, на территориях псевдореспублик начались преследования, аресты и показательные осуждения лиц, вернувшихся в самопровозглашенную "ДНР" после обмена пленными.

Обновлено в 13:25 Отмечается, что сотрудники так называемого «МГБ ДНР» инкриминируют бывшим боевикам сотрудничество с украинскими спецслужбами.  «В частности, 28 декабря 2017 года задержан гражданин Сиренко С.А. 1984 г.р., который был передан в так называемую «республику» в рамках процедуры обмена пленными, а 6…

Обновлено в 14:07 В непризнанных республиках осуждают своих "защитников" на сроки от 14,5 до 18 лет заключения в колониях строгого режима. 

ФОТО К НОВОСТИ: «На оккупированных территориях начато преследование и аресты лиц, которые вернулись к боевикам "ДНР", после обмена пленными, - штаб АТО»
Фото В "ЛДНР" начали преследование и аресты лиц, вернувшихся после обмена пленными – разведка
Фото Боевиков, вернувшихся после обмена заложниками преследуют в ОРДЛО
Фото Вернувшихся после обмена боевиков в «ДНР» показательно судят
Фото В "ДНР" начались преследования и аресты вернувшихся из плена боевиков
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.01.18, 11:25 По данным разведки штаба АТО, на территориях псевдореспублик начато преследование, аресты и показательное осуждение лиц, которые вернулись на территорию захваченную боевиками "ДНР", после обмена пленными.
Униан Униан  ·  17.01.18, 11:44 По данным разведки, их показательно осуждают на сроки от 14,5 до 18 лет заключения в колониях строгого режима.
Телеграф Телеграф  ·  17.01.18, 11:59 Штаб АТО сообщает, что боевикам, которые вернулись после обмена заложниками, в ОРДЛО инкриминируют сотрудничество с украинскими спецслужбами.
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  17.01.18, 12:12 В так называемой «ДНР» вернувшихся после обмена пленными боевиков преследуют, арестовывают и показательно судят. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО со ссылкой на данные разведки.Отмечается, что…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ForUm ForUm  ·  17.01.18, 13:25 По данным разведки, на территориях ОРДЛО начато преследование, аресты и показательные осуждения лиц, вернувшихся в самопровозглашенную «ДНР» после обмена пленными, сообщает пресс-центр штаба…
Главред Главред  ·  17.01.18, 14:07 В непризнанных республиках осуждают своих "защитников" на сроки от 14,5 до 18 лет заключения в колониях строгого режима. 
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