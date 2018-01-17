На оккупированных территориях начато преследование и аресты лиц, которые вернулись к боевикам "ДНР", после обмена пленными, - штаб АТО (7 новостей) «По данным разведки, их показательно осуждают на сроки от 14,5 до 18 лет заключения в колониях строгого режима»

По данным разведки штаба АТО, на территориях псевдореспублик начались преследования, аресты и показательные осуждения лиц, вернувшихся в самопровозглашенную "ДНР" после обмена пленными.

Обновлено в 13:25 Отмечается, что сотрудники так называемого «МГБ ДНР» инкриминируют бывшим боевикам сотрудничество с украинскими спецслужбами. «В частности, 28 декабря 2017 года задержан гражданин Сиренко С.А. 1984 г.р., который был передан в так называемую «республику» в рамках процедуры обмена пленными, а 6…

Обновлено в 14:07 В непризнанных республиках осуждают своих "защитников" на сроки от 14,5 до 18 лет заключения в колониях строгого режима.