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На окружной дороге в Харькове BMW столкнулся с легковушкой, есть погибшие и раненые

На окружной дороге в Харькове BMW столкнулся с легковушкой, есть погибшие и раненые (2 новости)

«В ночь с 29 на 30 декабря на окружной дороге Харьков-Должанский столкнулись BMW и ВАЗ»

В ночь с 29 на 30 декабря на окружной дороге Харьков-Довжанский столкнулись BMW и ВАЗ

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Новое Время Новое Время  ·  30.12.17, 12:32 В ночь с 29 на 30 декабря на окружной дороге Харьков-Должанский столкнулись BMW и ВАЗ.
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