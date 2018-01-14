На отеле Трампа в Вашингтоне появилась надпись "вонючая дыра" (8 новостей) «На отеле Trump International в Вашингтоне появилась световая проекция со словом shithole (грязная дыра)»

В Вашингтоне на отеле Trump International появилась световая проекция с изображениями емодзи и словом shithole, что переводится как "вонючая дыра".

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Twitter журналиста Робина Белла, который является автором проекции и нередко устраивает подобные мероприятия.

Свое сообщение Белл снабдил хэштегом #resist (сопротивление).

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Обновлено в 22:20 Соответствующее видео опубликовал на своей странице в социальной сети основатель Bell Visuals Робин Бэлл, который уже троллил подобным образом американского лидера, сообщает Сегодня.

Обновлено в 22:38 На отеле Trump International в Вашингтоне появилась световая проекция со словом shithole (грязная дыра). Видео перфоманса опубликовал в Twitter автор инсталяции, местный журналист Робин Белл.