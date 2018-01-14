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Фокус Фокус · · Обновлено в 22:38
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На отеле Трампа в Вашингтоне появилась надпись "вонючая дыра"

На отеле Трампа в Вашингтоне появилась надпись "вонючая дыра" (8 новостей)

«На отеле Trump International в Вашингтоне появилась световая проекция со словом shithole (грязная дыра)»

В Вашингтоне на отеле Trump International появилась световая проекция с изображениями емодзи и словом shithole, что переводится как "вонючая дыра".

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Twitter журналиста Робина Белла, который является автором проекции и нередко устраивает подобные мероприятия.

Свое сообщение Белл снабдил хэштегом #resist (сопротивление).

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Обновлено в 22:20 Соответствующее видео опубликовал на своей странице в социальной сети основатель Bell Visuals Робин Бэлл, который уже троллил подобным образом американского лидера, сообщает Сегодня.

Обновлено в 22:38 На отеле Trump International в Вашингтоне появилась световая проекция со словом shithole (грязная дыра). Видео перфоманса опубликовал в Twitter автор инсталяции, местный журналист Робин Белл.

ФОТО К НОВОСТИ: «На отеле Трампа в Вашингтоне появилась надпись "вонючая дыра"»
Фото На отеле Трампа появилась проекция со словами "вонючая дыра"
Фото Надпись "вонючая дыра" появилась на отеле Трампа
Фото "Грязная дыра": на отеле Трампа появилась возмутительная проекция
Фото На отеле Трампа появилась надпись "вонючая дыра"
Фото На отеле Трампа появилась надпись "Грязная дыра"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  14.01.18, 16:19 На отеле Trump International в Вашингтоне появилась проекция с изображениями "эмодзи-какашек" и словом Shithole (вонючая дыра).
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  14.01.18, 18:44 На отеле Trump International в Вашингтоне появилась световая проекция со словом shithole (грязная дыра)
Униан Униан  ·  14.01.18, 20:20 На встрече с сенаторами Трамп назвал "грязными дырами" африканские страны, откуда в США приезжают мигранты.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Апостроф Апостроф  ·  14.01.18, 21:14 На отеле Trump International в Вашингтоне появилась инсталляция, которая стала ответом на грубое высказывание президента США Дональда Трампа об африканских странах.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  14.01.18, 22:20 Над входом в здание отеля Trump International Hotel, который принадлежит президенту США Дональду Трампу, появилась огромная световая проекция "вонючая дыра". Соответствующее видео опубликовал на своей…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  14.01.18, 22:38 На отеле Trump International в Вашингтоне появилась световая проекция со словом shithole (грязная дыра). Видео перфоманса опубликовал в Twitter автор инсталяции, местный журналист Робин Белл.
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