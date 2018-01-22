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УРА-Информ УРА-Информ · · Обновлено в 12:28
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На Ровенщине патрульные открыли стрельбу по машине пьяного нарушителя

На Ровенщине патрульные открыли стрельбу по машине пьяного нарушителя (5 новостей и 1 видео)

«Однако правонарушителя это не остановило»

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Ровненской области.

Как сообщается, копы включили проблесковые маячки, звуковые сигналы и заставляли нарушителя остановиться. Однако водитель лишь ускорил движение и начал убегать. К примеру, на ул. Грушевского он проскочил на красный сигнал светофора и едва не сбил пешеходов.

Так, чтобы остановить как можно быстрее злоумышленника, правоохранители открыли по автомобилю огонь. Примечательно, что несмотря на стрельбу, мужчина продолжил погоню. В результате сотрудникам правоохранительным органам пришлось заблокировать движение служебным автомобилем.

К слову, водитель Audi пытался протаранить служебный автомобиль, выехал на тротуар, где совершил столкновение с бетонным мусорником и стеной дома.

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"Правонарушителем оказался 30-летний житель Костопольского района. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердил Драгер - 1.77 промилле", - отметили в полиции.

В данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

Обновлено в 11:55 Как сообщается, копы включили проблесковые маячки, звуковые сигналы и заставляли нарушителя остановиться. Однако водитель лишь ускорил движение и начал убегать. К примеру, на ул. Грушевского он проскочил на красный сигнал светофора и едва не сбил пешеходов.

Обновлено в 12:28 21 января, около 17:00 экипаж патрульных получил сообщение о нетрезвом водителе, который грубо нарушал правила дорожного движения.

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