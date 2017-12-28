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На рождественской ярмарке во Львове загорелся деревянный домик

На рождественской ярмарке во Львове загорелся деревянный домик (2 новости и 1 видео)

«На рождественской ярмарке во Львове загорелся один из деревянных торговых павильонов»

Огнеборцы смогли быстро остановить огонь

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Новое Время Новое Время  ·  28.12.17, 12:53 На рождественской ярмарке во Львове загорелся один из деревянных торговых павильонов.
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