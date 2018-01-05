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На Рождество более 18 тысяч правоохранителей будут охранять безопасность возле храмов

На Рождество более 18 тысяч правоохранителей будут охранять безопасность возле храмов (3 новости)

«На Рождество более 18 тысяч правоохранителей будут охранять безопасность возле храмов»

На Рождество более 18 тысяч правоохранителей будут охранять безопасность возле храмов.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  05.01.18, 22:22 На Рождество безопасность и порядок возле храмов будут обеспечивать более 18 000 правоохранителей - полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.
Униан Униан  ·  06.01.18, 01:05 На Рождество более 18 тысяч правоохранителей будут охранять безопасность возле храмов.
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На Рождество более 18 тысяч правоохранителей будут охранять безопасность возле храмов

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