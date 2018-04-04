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На сайте &quot;Укрзализныци&quot; отсутствуют билеты на майские праздники, украинцы волнуются

На сайте "Укрзализныци" отсутствуют билеты на майские праздники, украинцы волнуются (2 новости)

«Люди уже начали планировать отдых на майские праздники, но не могут купить билеты на поезд»

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ТСН ТСН  ·  04.04.18, 13:16 Люди уже начали планировать отдых на майские праздники, но не могут купить билеты на поезд.
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