"На случай зомби-апокалипсиса": Маск презентовал огнемет (3 новости) «Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о старте заказа безопасных огнеметов нового поколения»

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о старте предзаказа на безопасные огнеметы нового поколения. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter и дал ссылку на сайт еще одной своей компании – Boring Company.

Стоимость огнемета составляет $500. За первые пять часов было зарезервировано две тысячи штук. А всего доступно 19 тысяч экземпляров.

"Когда начнется зомби-апокалипсис - вы будете рады, что купили огнемет. Эффективен против толп живых мертвецов. Если окажется, что это не так - мы вернем деньги!", - написал Маск.

Он также опроверг, что разработал оружие тайно.

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"Слухи о том, что я тайно разрабатываю план зомби-апокалипсиса для повышения спроса на огнеметы - совершеннейшая неправда. Для так называемого апокалипсиса понадобятся миллионы зомби. Где бы я взял такой большой завод?!" - добавил он.

Ранее в Сети нашли огнемет от компании Илона Маска.