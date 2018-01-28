  1. Главная
  2. Новости
  3. IT и Наука
  4. "На случай зомби-апокалипсиса": Маск презентовал огнемет
IT и Наука
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· Tesla
"На случай зомби-апокалипсиса": Маск презентовал огнемет

"На случай зомби-апокалипсиса": Маск презентовал огнемет (3 новости)

«Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о старте заказа безопасных огнеметов нового поколения»

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о старте предзаказа на безопасные огнеметы нового поколения. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter и дал ссылку на сайт еще одной своей компании – Boring Company.

Стоимость огнемета составляет $500. За первые пять часов было зарезервировано две тысячи штук. А всего доступно 19 тысяч экземпляров.

"Когда начнется зомби-апокалипсис - вы будете рады, что купили огнемет. Эффективен против толп живых мертвецов. Если окажется, что это не так - мы вернем деньги!", - написал Маск.

Он также опроверг, что разработал оружие тайно.

Tesla планирует выпустить электропикап
Tesla планирует выпустить электропикап

"Слухи о том, что я тайно разрабатываю план зомби-апокалипсиса для повышения спроса на огнеметы - совершеннейшая неправда. Для так называемого апокалипсиса понадобятся миллионы зомби. Где бы я взял такой большой завод?!" - добавил он.

Ранее в Сети нашли огнемет от компании Илона Маска.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  28.01.18, 13:07 Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о старте предзаказа безопасных огнеметов нового поколения.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  28.01.18, 14:48 Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о старте заказа безопасных огнеметов нового поколения
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «IT и Наука»
В SpaceX провели успешные испытания ракеты Falcon Heavy

В SpaceX провели успешные испытания ракеты Falcon Heavy
В Калифорнии Tesla Model S с включенным автопилотом попала в аварию

В Калифорнии Tesla Model S с включенным автопилотом попала в…
Google посвятил дудл советскому &quot;отцу монтажа&quot; Сергею Эйзенштейну

Google посвятил дудл советскому "отцу монтажа" Сергею Эйзенштейну
NASA: К Земле летит астероид (ВИДЕО)

NASA: К Земле летит астероид (ВИДЕО)
Ученые предлагают повысить подростковый возраст до 24 лет

Ученые предлагают повысить подростковый возраст до 24 лет
Дайверы показали самую большую в мире затопленную пещеру

Дайверы показали самую большую в мире затопленную пещеру
Ученые прогнозируют скорый закат человечества

Ученые прогнозируют скорый закат человечества
Ученые сфотографировали &amp;quot;трапезу&amp;quot; черной дыры

Ученые сфотографировали "трапезу" черной дыры
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астроном нашел в космосе потерянный спутник NASA

Астроном нашел в космосе потерянный спутник NASA
Папа Римский Франциск поделился секретом: Начинаю и заканчиваю день &quot;по-украински&quot;

Папа Римский Франциск поделился секретом: Начинаю и заканчиваю день "по-украински"
Олександр Усик повернувся в Україну: як уболівальники зустріли чемпіона в аеропорту &quot;Бориспіль&quot;

Олександр Усик повернувся в Україну: як уболівальники зустріли чемпіона в…
Мона Лиза в кружевных чулках: художник перерисовал известные картины

Мона Лиза в кружевных чулках: художник перерисовал известные картины
Комментатор: Бой Усик - Бриедис был ближе к любительскому боксу

Комментатор: Бой Усик - Бриедис был ближе к любительскому боксу
Генпрокурор розповів про помилковий слід у справі про вбивство Шеремета

Генпрокурор розповів про помилковий слід у справі про вбивство Шеремета
Украина на словенском ЧЕ-2018: визитная карточка

Украина на словенском ЧЕ-2018: визитная карточка
Президент Финляндии Ниинисте выиграл выборы в первом туре

Президент Финляндии Ниинисте выиграл выборы в первом туре
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.