На Светлодарской дуге подразделения российских боевиков обстреляли друг друга (3 новости) «Наемники двух подразделений российско-оккупационных войск на Донбассе открыли дружеский огонь по своим же позициям»

На оккупированной территории Донбасса боевики двух подразделений российского оккупационного контингента открыли огонь по своим же позициям на Светлодарской дуге. Об этом сообщает пресс-центр группы "Информационное сопротивление".

"Как выяснилось, на днях боевым охранением одного из подразделений 3-й омсбр "коллеги" из разведгруппы 7-й омсбр были приняты за "укропскую ДРГ", в результате чего последняя была накрыта плотным огнем из автоматов и пулеметов в районе правого фланга Светлодарской дуги", - указано в сообщении.

В результате перестрелки у разведгруппы двое раненых боевиков.