На телеканале &quot;Интер&quot; внеплановая проверка из-за трансляции &quot;Трех мушкетеров&quot;

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу "Интер" внеплановую проверку из-за трансляции фильмов "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Чародеи".
Такое решение было принято на заседании Нацсовета в четверг, 25 января.
Основанием проверки стали обращения Службы безопасности Украины и гражданина М. М. Ковбика относительно трансляции фильмов с участием артистов, которые внесены в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, – говорится в сообщении.
Мониторинг Национального совета зафиксировал, что в эфире телеканала 12-15 января 2018 года транслировались фильмы "Д'Артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Бориса Клюева, Олега Табакова и "Чародеи" с участием Валентина Гафта.
Демонстрация фильмов, одним из участников которых является лицо, внесенное в Перечень, является нарушением требований закона "О телевидении и радиовещании".
Во время проверки Нацсовет выяснит, выполняет ли вещатель действующее законодательство.