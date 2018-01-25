На телеканале &quot;Интер&quot; внеплановая проверка из-за трансляции &quot;Трех мушкетеров&quot;

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На телеканале "Интер" внеплановая проверка из-за трансляции "Трех мушкетеров" (3 новости) «В Украине запрещено транслировать фильмы с участием актеров из "черного списка"»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу "Интер" внеплановую проверку из-за трансляции фильмов "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Чародеи".

Такое решение было принято на заседании Нацсовета в четверг, 25 января.

Основанием проверки стали обращения Службы безопасности Украины и гражданина М. М. Ковбика относительно трансляции фильмов с участием артистов, которые внесены в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, – говорится в сообщении.

Мониторинг Национального совета зафиксировал, что в эфире телеканала 12-15 января 2018 года транслировались фильмы "Д'Артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Бориса Клюева, Олега Табакова и "Чародеи" с участием Валентина Гафта.

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Демонстрация фильмов, одним из участников которых является лицо, внесенное в Перечень, является нарушением требований закона "О телевидении и радиовещании".

Во время проверки Нацсовет выяснит, выполняет ли вещатель действующее законодательство.