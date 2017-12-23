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Новое Время Новое Время · · Обновлено в 20:18
· Пункт пропуска · Граница
На украинско-российской границе 157 пунктов пропуска оборудовали системой биометрического контроля, – Шкиряк

На украинско-российской границе 157 пунктов пропуска оборудовали системой биометрического контроля, – Шкиряк (7 новостей)

«Отмечается, что 126 этих пунктов пропуска подключены к базам Интерпола»

На границе Украины с Россией 157 пунктов пропуска оборудовали системой биометрического контроля

Обновлено в 18:27 Об этом в эфире " 112 Украина " сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает Depo.ua . На границе Украины с Россией 157 пунктов пропуска оборудовали системой биометрического контроля. "Сегодня 157 пунктов пропуска оборудованы новейшими системами биометрического контроля)…

Обновлено в 20:18 "Сегодня 157 пунктов пропуска оборудованы новейшими системами (биометрического контроля) и полностью закрыт участок границы с Российской Федерацией. То есть вся граница с РФ будет контролироваться новейшими системами снятия биометрических данных. 126 пунктов подключены к базам данных Интерпола. Я думаю, что до конца этого года - в начале следующего к базам Интерпола также подключат другие пункты пропуска", - отметил Шкиряк.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.12.17, 15:14 Отмечается, что 126 этих пунктов пропуска подключены к базам Интерпола.
Телеграф Телеграф  ·  23.12.17, 16:44 На границе с РФ все 157 пунктов пропуска оборудовали системой биометрического контроля.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  23.12.17, 17:35 На границе Украины с Россией 157 пунктов пропуска оборудовали системой биометрического контроля, большинство из этих пунктов подключены к базе данных Интерпола
MIGnews MIGnews  ·  23.12.17, 18:21 На границе Украины с Российской Федерацией все 157 пунктов пропуска были оборудованы системой биометрического контроля.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Depo.ua Depo.ua  ·  23.12.17, 18:27 Об этом в эфире " 112 Украина " сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает Depo.ua . На границе Украины с Россией 157 пунктов пропуска оборудовали системой биометрического…
Газета День Газета День  ·  23.12.17, 20:18 На границе Украины с Россией 157 пунктов пропуска оборудовали системой биометрического контроля. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Шкиряк в эфире 112 Украина. "Сегодня 157 пунктов…
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