На украинско-российской границе 157 пунктов пропуска оборудовали системой биометрического контроля, – Шкиряк

На границе Украины с Россией 157 пунктов пропуска оборудовали системой биометрического контроля

Обновлено в 18:27 Об этом в эфире " 112 Украина " сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает Depo.ua . На границе Украины с Россией 157 пунктов пропуска оборудовали системой биометрического контроля. "Сегодня 157 пунктов пропуска оборудованы новейшими системами биометрического контроля)…

Обновлено в 20:18 "Сегодня 157 пунктов пропуска оборудованы новейшими системами (биометрического контроля) и полностью закрыт участок границы с Российской Федерацией. То есть вся граница с РФ будет контролироваться новейшими системами снятия биометрических данных. 126 пунктов подключены к базам данных Интерпола. Я думаю, что до конца этого года - в начале следующего к базам Интерпола также подключат другие пункты пропуска", - отметил Шкиряк.