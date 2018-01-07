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Общество
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 15:09
· Интерпол · Пограничная служба · Граница
На украинской границе задержали разыскиваемого Интерполом румына

На украинской границе задержали разыскиваемого Интерполом румына (4 новости)

«6 декабря украинские пограничники задержали на границе со Словакией разыскиваемого Интерполом 24-летнего гражданина Румынии»

На украинско-словацкой границе украинские пограничники задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Румынии. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

"В пункте пропуска Ужгород во время осуществления правоохранителями контроля сработала база данных Интерпола. Как выяснилось, 24-летнего гражданина Румынии разыскивали правоохранительные органы с целью ареста за совершение кражи. После составления соответствующих документов задержанный преступник был передан сотрудникам Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Госпогранслужба также оповестила о задержании румына дежурного Укрбюро Интерпола в Киеве.

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В ведомстве добавили, что по базам данных Интерпола в прошлом году задержали 2,1 тыс. преступников, находившихся в международном розыске и 210 похищенный автомобиль, также было 722 срабатывания базы на паспортные документы.

Обновлено в 15:09 «Вчера, 6 января, пограничники Чопского отряда задержали иностранца, которого разыскивали на родине за совершение уголовного преступления. В пункте пропуска "Ужгород" во время осуществления правоохранителями мер контроля сработала база данных Интерпола. Как выяснилось, 24-летнего гражданина Румынии разыскивали правоохранительные органы с целью ареста за совершение уголовного преступления "Кража, - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «На украинской границе задержали разыскиваемого Интерполом румына»
Фото На украинской границе задержали разыскиваемого Интерполом румына
Фото На украинской границе задержали румына, которого разыскивает Интерпол
Фото Пограничники задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Румынии
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Новое Время Новое Время  ·  07.01.18, 13:10 6 декабря украинские пограничники задержали на границе со Словакией разыскиваемого Интерполом 24-летнего гражданина Румынии.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  07.01.18, 13:28 6 декабря украинские пограничники задержали на границе со Словакией разыскиваемого Интерполом 24-летнего гражданина Румынии
Голос.UA Голос.UA  ·  07.01.18, 15:09 Украинские пограничники задержали на границе со Словакией разыскиваемого Интерполом гражданина Румынии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины. «Вчера, 6…
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На украинской границе задержали разыскиваемого Интерполом румына

На украинской границе задержали разыскиваемого Интерполом румына
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