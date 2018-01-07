На украинской границе задержали разыскиваемого Интерполом румына (4 новости) «6 декабря украинские пограничники задержали на границе со Словакией разыскиваемого Интерполом 24-летнего гражданина Румынии»

На украинско-словацкой границе украинские пограничники задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Румынии. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

"В пункте пропуска Ужгород во время осуществления правоохранителями контроля сработала база данных Интерпола. Как выяснилось, 24-летнего гражданина Румынии разыскивали правоохранительные органы с целью ареста за совершение кражи. После составления соответствующих документов задержанный преступник был передан сотрудникам Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Госпогранслужба также оповестила о задержании румына дежурного Укрбюро Интерпола в Киеве.

В Интерполе заявляют о необоснованности обращения РФ по поводу розыска…

В ведомстве добавили, что по базам данных Интерпола в прошлом году задержали 2,1 тыс. преступников, находившихся в международном розыске и 210 похищенный автомобиль, также было 722 срабатывания базы на паспортные документы.

Обновлено в 15:09 «Вчера, 6 января, пограничники Чопского отряда задержали иностранца, которого разыскивали на родине за совершение уголовного преступления. В пункте пропуска "Ужгород" во время осуществления правоохранителями мер контроля сработала база данных Интерпола. Как выяснилось, 24-летнего гражданина Румынии разыскивали правоохранительные органы с целью ареста за совершение уголовного преступления "Кража, - говорится в сообщении.