На въезде в Киев решили установить силуэт княгини Ольги высотой 18 метров

Один из въездов в Киев украсит 18-метровый силуэт княгини Ольги. Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.
Силуэт княгини будет размещен на въезде в Киев с Житомирской трассы.
Кроме этого, планируется заменить все старые въездные знаки в город на новые, каждый из которых будет символизировать какую-то особенность столицы.
Обновлено в 00:06 Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".
Обновлено в 02:40 «Въездные знаки - это одна из визитных карточек нашего города для тех, кто приезжает автотранспортом до Киева», - подчеркнул Виталий Кличко.