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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 02:40
· Пресс-служба
На въезде в Киев решили установить силуэт княгини Ольги высотой 18 метров

На въезде в Киев решили установить силуэт княгини Ольги высотой 18 метров (8 новостей)

«Виталий Кличко считает, что она может стать визитной карточкой города»

Один из въездов в Киев украсит 18-метровый силуэт княгини Ольги. Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

Силуэт княгини будет размещен на въезде в Киев с Житомирской трассы.

Кроме этого, планируется заменить все старые въездные знаки в город на новые, каждый из которых будет символизировать какую-то особенность столицы.

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Обновлено в 00:06 Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

Обновлено в 02:40 «Въездные знаки - это одна из визитных карточек нашего города для тех, кто приезжает автотранспортом до Киева», - подчеркнул Виталий Кличко.

ФОТО К НОВОСТИ: «На въезде в Киев решили установить силуэт княгини Ольги высотой 18 метров»
Фото На въезде в Киев решили установить силуэт княгини Ольги высотой 18 метров
Фото Один из въездов в Киев украсит 18-метровый силуэт княгини Ольги
Фото На въезде в Киев установят силуэт княгини Ольги
Фото На въезде в Киев появится постамент княгини Ольге
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  30.03.18, 22:10 Власти Киева намерены установить на въезде в город со стороны Житомирской трассы 18-метровый силуэт княгини Ольги.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  30.03.18, 22:35 Один из въездов в Киев украсит 18-метровый силуэт княгини Ольги, сказал Виталий Кличко
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  30.03.18, 23:37 Виталий Кличко считает, что она может стать визитной карточкой города.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  30.03.18, 23:43 На въезде в Киев из Житомирской трассы будет размещена статуя княгини Ольги. Ее высота будет достигать 18 метров. Это будет сделано по аналогии с другими городами мира, где на въезде размещены их символы.…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  31.03.18, 00:06 Силуэт княгини Ольги, высотой 18 метров установят на въезде в Киев из Житомирской трассе. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев". Он напомнил, что в прошлом году установили…
ТСН ТСН  ·  31.03.18, 02:40 «Въездные знаки - это одна из визитных карточек нашего города для тех, кто приезжает автотранспортом до Киева», - подчеркнул Виталий Кличко.
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