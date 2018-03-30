На въезде в Киев решили установить силуэт княгини Ольги высотой 18 метров (8 новостей) «Виталий Кличко считает, что она может стать визитной карточкой города»

Один из въездов в Киев украсит 18-метровый силуэт княгини Ольги. Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

Силуэт княгини будет размещен на въезде в Киев с Житомирской трассы.

Кроме этого, планируется заменить все старые въездные знаки в город на новые, каждый из которых будет символизировать какую-то особенность столицы.

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Обновлено в 00:06 Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

Обновлено в 02:40 «Въездные знаки - это одна из визитных карточек нашего города для тех, кто приезжает автотранспортом до Киева», - подчеркнул Виталий Кличко.