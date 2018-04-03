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Общество
Униан Униан ·
На Закарпатье за &#8203;&#8203;неделю 94 человека заболели корью

На Закарпатье за ​​неделю 94 человека заболели корью (3 новости)

«Против кори не имеют прививок 83 % больных»

Отмечается, что против кори не имеют прививок 83% больных.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  03.04.18, 02:30 На Закарпатье зафиксировали 94 новых случая заболевания корью за прошедшую неделю.
ТСН ТСН  ·  03.04.18, 03:48 Против кори не имеют прививок 83 % больных.
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На Закарпатье за &amp;#8203;&amp;#8203;неделю 94 человека заболели корью

На Закарпатье за ​​неделю 94 человека заболели корью
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