На Закарпатье за &#8203;&#8203;неделю 94 человека заболели корью

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На Закарпатье за ​​неделю 94 человека заболели корью

Против кори не имеют прививок 83 % больных.

На Закарпатье зафиксировали 94 новых случая заболевания корью за прошедшую неделю.

Отмечается, что против кори не имеют прививок 83% больных.

На Закарпатье за ​​неделю 94 человека заболели корью (3 новости) «Против кори не имеют прививок 83 % больных»

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