На Западе человек через несколько месяцев уже сидел бы в тюрьме, - Супрун об истории с предложение взятки (5 новостей) «Чиновники министерства утверждают, что обнаружили в больнице в коробках закупленное много лет назад медоборудование. (видео)»

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала историю со взяткой в виде однокомнатной квартиры, которую ей предлагал помощник главного радикала Олега Ляшко Александр Богачев в обмен на медицинское оборудование для больницы города Вишневого на Киевщине.

Обновлено в 00:40 На Западе это был бы безусловный скандал со сроками и тюремным заключением для всех фигурантов, заявила и.о. министра здравоохранения.

Обновлено в 01:10 Отмечается, что следственные действия и документирование факта предложения взятки детективами НАБУ затянулись на 14 месяцев. Супрун со своим советником "все это время подыгрывали действующим лицам"