  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. На Западе человек через несколько месяцев уже сидел бы в тюрьме, - Супрун об истории с предложение взятки
Украина
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 01:10
· СИЗО · Взятка · Минздрав · Квартира
На Западе человек через несколько месяцев уже сидел бы в тюрьме, - Супрун об истории с предложение взятки

На Западе человек через несколько месяцев уже сидел бы в тюрьме, - Супрун об истории с предложение взятки (5 новостей)

«Чиновники министерства утверждают, что обнаружили в больнице в коробках закупленное много лет назад медоборудование. (видео)»

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала историю со взяткой в виде однокомнатной квартиры, которую ей предлагал помощник главного радикала Олега Ляшко Александр Богачев в обмен на медицинское оборудование для больницы города Вишневого на Киевщине.

Обновлено в 00:40 На Западе это был бы безусловный скандал со сроками и тюремным заключением для всех фигурантов, заявила и.о. министра здравоохранения.

Обновлено в 01:10 Отмечается, что следственные действия и документирование факта предложения взятки детективами НАБУ затянулись на 14 месяцев. Супрун со своим советником "все это время подыгрывали действующим лицам"

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главред Главред  ·  08.04.18, 00:01 Чиновники министерства утверждают, что обнаружили в больнице в коробках закупленное много лет назад медоборудование. (видео)
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  08.04.18, 00:40 На Западе это был бы безусловный скандал со сроками и тюремным заключением для всех фигурантов, заявила и.о. министра здравоохранения.
РБК Украина РБК Украина  ·  08.04.18, 01:10 В больницу Вишневого отправили эксперта Минздрава для осмотра медучреждения на предмет наличия места для медоборудования, которое хотели получить в обмен на квартиру для исполняющего обязанности министра…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
С начала суток боевики 17 раз нарушили &quot;пасхальное&quot; перемирие, один военнослужащий ранен

С начала суток боевики 17 раз нарушили "пасхальное" перемирие, один…
В Днепре задержали разыскиваемого в ЕС киллера

В Днепре задержали разыскиваемого в ЕС киллера
Бойовики підстрелили жінку на зупинці біля блокпоста &quot;Оленівка&quot;

Бойовики підстрелили жінку на зупинці біля блокпоста "Оленівка"
Неправильно парковаться в Киеве скоро будет &quot;очень дорого&quot;, - Кличко

Неправильно парковаться в Киеве скоро будет "очень дорого", - Кличко
В Киеве разгромили игорное заведение

В Киеве разгромили игорное заведение
Лжеминера киевского метро осудили на три года

Лжеминера киевского метро осудили на три года
Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе на украинском языке

Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе на украинском…
Аэропорт Борисполь снесет терминал &quot;B&quot;

Аэропорт Борисполь снесет терминал "B"
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Трагедия в Мюнстере: полиция не видит исламистской подоплеки

Трагедия в Мюнстере: полиция не видит исламистской подоплеки
Ученые рассказали, почему курильщики выбирают более калорийную пищу

Ученые рассказали, почему курильщики выбирают более калорийную пищу
Названы главные союзники Кремля в Европе по &quot;Северном потоку-2&quot;

Названы главные союзники Кремля в Европе по "Северном потоку-2"
Меркель пообіцяла зробити все можливе для розслідування інциденту в Мюнстері

Меркель пообіцяла зробити все можливе для розслідування інциденту в Мюнстері
Теннис. Мугуруса стала финалисткой турнира в Монтерее

Теннис. Мугуруса стала финалисткой турнира в Монтерее
В Нью-Йорке горит здание Trump Tower - видео

В Нью-Йорке горит здание Trump Tower - видео
В Женеве произошел взрыв газа в ресторане, есть пострадавшие

В Женеве произошел взрыв газа в ресторане, есть пострадавшие
Скончался настоятель Свято-Успенского мужского монастыря

Скончался настоятель Свято-Успенского мужского монастыря
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.