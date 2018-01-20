На Запорожье 5 авто попали в ужасную аварию: опубликованы фото (4 новости) «В Мелитополе произошло крупное ДТП при участии пяти автомобилей, в результате которого пострадали 3 человека»

В Мелитополе Запорожской обл. вечером 19 января произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которой травмы получили три человека. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Запорожской обл.

Отмечается, что сначала столкнулись два автомобиля - Toyota RAV4 и Toyota Camry.

"После столкновения машины отбросило на припаркованные неподалеку автомобили: "ВАЗ-2108", Daewoo Espero и Opel, которые получили механические повреждения", - сообщили в полиции.

В результате аварии водители обоих автомобилей и пассажир Toyota RAV4 с травмами различной степени тяжести госпитализированы в местную больницу. Правоохранители устанавливают личность водителя автомобиля Toyota Camry, который находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении больницы.

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Как сообщалось, в ДТП в Краматорске погиб наблюдатель СММ ОБСЕ.

Обновлено в 20:15 "На проспекте 50-летия Победы столкнулись два транспортных средства - "Toyota RAV4" и "Toyota Camry". После чего автомобили отбросило на припаркованных неподалеку автомобили: "ВАЗ-2108", "Daewoo Espero" и "Opel", которые получили механические повреждения.