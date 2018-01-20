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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 20:15
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На Запорожье 5 авто попали в ужасную аварию: опубликованы фото

На Запорожье 5 авто попали в ужасную аварию: опубликованы фото (4 новости)

«В Мелитополе произошло крупное ДТП при участии пяти автомобилей, в результате которого пострадали 3 человека»

В Мелитополе Запорожской обл. вечером 19 января произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которой травмы получили три человека. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Запорожской обл.

Отмечается, что сначала столкнулись два автомобиля - Toyota RAV4 и Toyota Camry.

"После столкновения машины отбросило на припаркованные неподалеку автомобили: "ВАЗ-2108", Daewoo Espero и Opel, которые получили механические повреждения", - сообщили в полиции.

В результате аварии водители обоих автомобилей и пассажир Toyota RAV4 с травмами различной степени тяжести госпитализированы в местную больницу. Правоохранители устанавливают личность водителя автомобиля Toyota Camry, который находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении больницы.

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Как сообщалось, в ДТП в Краматорске погиб наблюдатель СММ ОБСЕ.

Обновлено в 20:15 "На проспекте 50-летия Победы столкнулись два транспортных средства - "Toyota RAV4" и "Toyota Camry". После чего автомобили отбросило на припаркованных неподалеку автомобили: "ВАЗ-2108", "Daewoo Espero" и "Opel", которые получили механические повреждения.

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  20.01.18, 16:00 В городе Мелитополе Запорожской области произошло ДТП с участием 5 автомобилей, в результате чего пострадали 3 человека
Апостроф Апостроф  ·  20.01.18, 17:38 В Мелитополе произошло крупное ДТП при участии пяти автомобилей, в результате которого пострадали 3 человека.
Голос.UA Голос.UA  ·  20.01.18, 20:15 В Запорожской области произошло ДТП при участии 5 автомобилей, в результате столкновения пострадали 3 человека. Как сообщает в субботу, 20 января, отдел коммуникации полиции Запорожской области, дорожно-транспортное…
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