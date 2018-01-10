На заправке под Сумами взорвался автомобиль: опубликовано видео (5 новостей и 1 видео) «В Шостке Сумской области на заправочной станции взорвался автомобиль»

В г.Шостка Сумской области на автозаправке произошел взрыв газового баллона легкового автомобиля, в результате чего пострадали три человека, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Обновлено в 20:26 По предварительной информации, взорвался газовый баллон в автомобиле Chery Amulet во время заправки. В тот момент ни водителя, ни пассажиров в салоне автомобиля не было. Пострадал оператор автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции (АГНКС) и был госпитализирован.

Обновлено в 22:07 В Шостке Сумской области на заправочной станции взорвался автомобиль.