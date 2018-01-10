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Происшествия
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 22:07
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На заправке под Сумами взорвался автомобиль: опубликовано видео

На заправке под Сумами взорвался автомобиль: опубликовано видео (5 новостей и 1 видео)

«В Шостке Сумской области на заправочной станции взорвался автомобиль»

В г.Шостка Сумской области на автозаправке произошел взрыв газового баллона легкового автомобиля, в результате чего пострадали три человека, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Обновлено в 20:26 По предварительной информации, взорвался газовый баллон в автомобиле Chery Amulet во время заправки. В тот момент ни водителя, ни пассажиров в салоне автомобиля не было. Пострадал оператор автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции (АГНКС) и был госпитализирован. 

Обновлено в 22:07 В Шостке Сумской области на заправочной станции взорвался автомобиль.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.01.18, 15:51 В Шостке Сумской области на заправочной станции взорвался автомобиль.
MIGnews MIGnews  ·  10.01.18, 16:16 На территории газовой заправки в Шостке Сумской области произошел взрыв автомобиля марки Chery Amulet.
Канал 112 Канал 112  ·  10.01.18, 20:26 В городе Шостка Сумской области в результате взрыва на газозаправочной станции пострадали три человека, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).  По предварительной…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.01.18, 22:07 В Шостке Сумской области на заправочной станции взорвался автомобиль.
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