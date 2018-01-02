На Житомирщине пассажир автобуса угрожал взорвать всех гранатой (12 новостей) «Злоумышленник оказался жителем Киева, отметили в полиции. (фото)»

Сегодня, 2 января, в Житомирской области полицейские спасали пассажиров автобуса от мужчины, который угрожал всех взорвать.

Обновлено в 23:46 Об этом сообщает пресс-центр полиции в Житомирской области.

Обновлено в 23:56 Не менее 25 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовой фурой в Перу Инцидент произошел в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как «Поворот дьявола» (Curva del Diablo). После столкновения автобус с примерно 50 пассажирами упал в пропасть с высоты 100 метров. Спасательная операция осложняется трудноступностью места, где находятся обломки автобуса. Ожидается, что число жертв аварии ... Источник: Политека.