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Происшествия
Телеграф Телеграф · · Обновлено в 23:56
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На Житомирщине пассажир автобуса угрожал взорвать всех гранатой

На Житомирщине пассажир автобуса угрожал взорвать всех гранатой (12 новостей)

«Злоумышленник оказался жителем Киева, отметили в полиции. (фото)»

Сегодня, 2 января, в Житомирской области полицейские спасали пассажиров автобуса от мужчины, который угрожал всех взорвать.

Обновлено в 23:46 Об этом сообщает пресс-центр полиции в Житомирской области.

Обновлено в 23:56 Не менее 25 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовой фурой в Перу Инцидент произошел в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как «Поворот дьявола» (Curva del Diablo). После столкновения автобус с примерно 50 пассажирами упал в пропасть с высоты 100 метров. Спасательная операция осложняется трудноступностью места, где находятся обломки автобуса. Ожидается, что число жертв аварии ... Источник: Политека.

ФОТО К НОВОСТИ: «На Житомирщине пассажир автобуса угрожал взорвать всех гранатой»
Фото На Житомирщине пассажир автобуса угрожал взорвать всех гранатой
Фото На Житомирщине пассажир автобуса угрожал взорвать всех гранатой
Фото Угрожал подорвать всех. На Житомирщине копы задержали неадекватного пассажира автобуса (фото)
Фото В Житомирской области задержали пьяного пассажира, угрожавшего взорвать автобус
Фото В Житомирской области мужчина угрожал взорвать гранату в автобусе
Фото В Житомирской области пассажир автобуса угрожал взорвать всех гранатой
Фото На Житомирщине пьяный мужчина угрожал взорвать автобус с пассажирами
Фото Мужчина угрожал взорвать автобус с пассажирами
Фото Автобус с пассажирами упал в пропасть: известно о десятках погибших
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Униан Униан  ·  02.01.18, 20:15 Полицейские задержали неадекватного пассажира. Он оказался 21-летним жителем Киева.
Главред Главред  ·  02.01.18, 20:55 Злоумышленник оказался жителем Киева, отметили в полиции. (фото)
Новое Время Новое Время  ·  02.01.18, 21:25 В ночь на вторник, 2 января, пассажир рейсового автобуса международного сообщения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угрожал другим пассажирам муляжом гранаты.
Факты Факты  ·  02.01.18, 21:40 Граната оказалась муляжом, но хулигану за его выходку грозит ограничение свободы до пяти лет
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  02.01.18, 21:48 В ночь на 2 января рейсовый автобус международного сообщения совершил вынужденную остановку из-за угрозы пассажира взорвать гранату. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Житомирской области. Согласно…
Сегодня Сегодня  ·  02.01.18, 22:25 Автобус международного сообщения совершил вынужденную остановку из-за нетрезвого пассажира с муляжом гранаты. Нетрезвый пассажир рейсового автобуса международного сообщения угрожал другим пассажирам муляжом…
ТСН ТСН  ·  02.01.18, 22:28 За подобные хулиганские действия мужчине может грозить наказание в виде как штрафа, так и лишение свободы сроком до 5 лет.
Апостроф Апостроф  ·  02.01.18, 22:55 Пьяный мужчина угрожал "взорвать" автобус международного сообщения муляжом гранаты РГД-5.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  02.01.18, 23:46 Рейсовый автобус международного сообщения совершил вынужденную остановку на Житомирщине. Причиной стал пьяный пассажир, который угрожал пидорвать автобус с помощью "гранаты". Об этом сообщает пресс-центр…
Politeka Politeka  ·  02.01.18, 23:56 Не менее 25 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовой фурой в Перу Инцидент произошел в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как «Поворот…
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