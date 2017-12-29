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Общество
Facenews Facenews · · Обновлено в 14:09
· Боевики · Мониторинговая миссия · Миссия · Линия соприкосновения · Миссия ОБСЕ
Наблюдатели зафиксировали "ГРАДы" наемников РФ, размещенные в нарушение линий отвода, - ОБСЕ

Наблюдатели зафиксировали "ГРАДы" наемников РФ, размещенные в нарушение линий отвода, - ОБСЕ (9 новостей)

«ОБСЕ обнаружила у боевиков на Донбассе неотведенные “Грады”»

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали пять 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", которые боевики разместили неподалеку от линии столкновения.Одну реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" боевики разместили вблизи поселка Мирное, что в 28 километрах к юго-западу от Луганска.

Еще четыре – неподалеку пгт. Новоамвросиевское (56 километров восточнее Донецка), говорится в отчете миссии ОБСЕ. Наблюдатели отмечают, что такое размещение является нарушением соответствующих линий отвода.Кроме того, за пределами соответствующих линий отвода члены патруля Миссии видели 2 буксируемые гаубицы (Д-30) и 5 самоходных гаубиц (2С1), а также отметили, что там до сих пор не хватает 2 самоходных гаубиц (2С1)."На месте размещения отведенного тяжелого вооружения вооруженный член "ДНР" отказал наблюдателям в доступе к части комплекса, ссылаясь на распоряжение своих командиров", – говорится в отчете.В неподконтрольных правительству районах Донецкой области наблюдатели еще раз посетили постоянное место хранения вооружения, расположенное за пределами соответствующих линий отвода, и заметили, что там до сих пор не хватает 10 танков (трех Т-64 и семь Т-72).

Обновлено в 13:20 В Международной мониторинговой миссии ОБСЕ проинформировали, что трое вооруженных боевиков так называемой "днр" не пропустили наблюдателей миссии в оккупированный поселка Верхнешироковское (29 км от Мариуполя). Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по 27 декабря.

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Обновлено в 14:09 Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ увидели на оккупированных Россией территориях вооружение, которое сохраняется вопреки Минским договоренностям об отводе сил и средств от линии разграничения

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  29.12.17, 09:27 В ОБСЕ подчеркнули, что военная техника террористов размещена в нарушение линий отвода на временно оккупированном Донбассе.
Телеграф Телеграф  ·  29.12.17, 10:19 ОБСЕ обнаружила у боевиков на Донбассе неотведенные “Грады”.
MIGnews MIGnews  ·  29.12.17, 10:25 В ОБСЕ подчеркнули, что военная техника боевиков находится в нарушение линий отвода.
ИС ИС  ·  29.12.17, 12:20 Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали пять 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", которые боевики разместили неподалеку от линии столкновения. Одну реактивную систему залпового…
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ForUm ForUm  ·  29.12.17, 13:05 Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали РСЗО «Град» на оккупированной территории возле линии разграничения в зоне АТО.Об этом говорится в отчете миссии.«В неподконтрольных правительству…
РБК Украина РБК Украина  ·  29.12.17, 13:11 Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали пять неотведенных единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" боевиков так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" вблизи линии разграничения на Донбассе.…
ИС ИС  ·  29.12.17, 13:20 В Международной мониторинговой миссии ОБСЕ проинформировали, что трое вооруженных боевиков так называемой "днр" не пропустили наблюдателей миссии в оккупированный поселка Верхнешироковское (29 км от Мариуполя).…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  29.12.17, 14:09 Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ увидели на оккупированных Россией территориях вооружение, которое сохраняется вопреки Минским договоренностям об отводе сил и средств от линии разграничения
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