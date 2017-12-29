Наблюдатели зафиксировали "ГРАДы" наемников РФ, размещенные в нарушение линий отвода, - ОБСЕ

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали пять 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", которые боевики разместили неподалеку от линии столкновения.Одну реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" боевики разместили вблизи поселка Мирное, что в 28 километрах к юго-западу от Луганска.

Еще четыре – неподалеку пгт. Новоамвросиевское (56 километров восточнее Донецка), говорится в отчете миссии ОБСЕ. Наблюдатели отмечают, что такое размещение является нарушением соответствующих линий отвода.Кроме того, за пределами соответствующих линий отвода члены патруля Миссии видели 2 буксируемые гаубицы (Д-30) и 5 самоходных гаубиц (2С1), а также отметили, что там до сих пор не хватает 2 самоходных гаубиц (2С1)."На месте размещения отведенного тяжелого вооружения вооруженный член "ДНР" отказал наблюдателям в доступе к части комплекса, ссылаясь на распоряжение своих командиров", – говорится в отчете.В неподконтрольных правительству районах Донецкой области наблюдатели еще раз посетили постоянное место хранения вооружения, расположенное за пределами соответствующих линий отвода, и заметили, что там до сих пор не хватает 10 танков (трех Т-64 и семь Т-72).

Обновлено в 13:20 В Международной мониторинговой миссии ОБСЕ проинформировали, что трое вооруженных боевиков так называемой "днр" не пропустили наблюдателей миссии в оккупированный поселка Верхнешироковское (29 км от Мариуполя). Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по 27 декабря.

Боевики ИГИЛ взяли ответственность за теракт в Кабуле

Обновлено в 14:09 Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ увидели на оккупированных Россией территориях вооружение, которое сохраняется вопреки Минским договоренностям об отводе сил и средств от линии разграничения