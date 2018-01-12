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Набсовет «Нафтогаза» возглавила британка Клэр Споттисвуд (3 новости) «На первом заседании нового состава Наблюдательного совета Нафтогаза, которое состоялось 22 декабря 2017 года, председателем Наблюдательного совета была избрана гражданка…»

На первом заседании нового состава наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", которое состоялось 22 декабря 2017 года, председателем наблюдательного совета была избрана Клэр Споттисвуд. Об этом 12 января 2018 года сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"Должность заместителя председателя наблюдательного совета продолжает занимать Владимир Демчишин, который выполняет эти полномочия с 18 апреля 2017 года", - также говорится в сообщении.

Отмечается,что в заседании принимали участие все члены наблюдательного совета, а именно: Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США), Стивен Хейсом (Канада), Владимир Кудрицкий, Сергей Попик и Владимир Демчишин (Украина).

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Следующее заседание наблюдательного совета запланировано на конец января 2018 года. На нем планируют рассмотреть вопросы назначения председателей и формирование четырех комитетов наблюдательного совета.