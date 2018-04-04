НАБУ обнародовала рассекреченную часть материалов по делу Холодницкого

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.

Обновлено в 12:46 Запись велась в кабинете руководителя САП

Обновлено в 12:48 В результате, по мнению НАБУ, были установлены факты, которые могут свидетельствовать о наличии в действиях руководителя САП признаков уголовных и дисциплинарных нарушений. В частности, речь идет о возможном подстрекательстве свидетелей к даче ложных показаний, разглашении сведений досудебного расследования лицам, которые не имеют отношения к соответствующему уголовному производству.