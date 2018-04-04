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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 12:48
· Национальное антикоррупционное бюро
НАБУ обнародовала рассекреченную часть материалов по делу Холодницкого

НАБУ обнародовала рассекреченную часть материалов по делу Холодницкого (13 новостей и 1 видео)

«Запись велась в кабинете руководителя САП»

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.

Обновлено в 12:46 Запись велась в кабинете руководителя САП

Обновлено в 12:48 В результате, по мнению НАБУ, были установлены факты, которые могут свидетельствовать о наличии в действиях руководителя САП признаков уголовных и дисциплинарных нарушений. В частности, речь идет о возможном подстрекательстве свидетелей к даче ложных показаний, разглашении сведений досудебного расследования лицам, которые не имеют отношения к соответствующему уголовному производству.

ФОТО К НОВОСТИ: «НАБУ обнародовала рассекреченную часть материалов по делу Холодницкого»
Фото НАБУ обнародовало фрагменты материалов негласных следственных действий в отношении Холодницкого
Фото НАБУ рассекретило фрагменты материалов в производстве по Холодницкому
Фото НАБУ обнародовала рассекреченную часть материалов по делу Холодницкого
Фото НАБУ обнародовало фрагменты прослушивания Холодницкого (ВИДЕО)
Фото НАБУ обнародовало фрагменты записей прослушки Холодницкого
Фото Рассекречена прослушка Холодницкого. Послушайте, как сливались дела: Ты будешь говорить, что ничего не знал
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 11:57 Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры…
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Новое Время Новое Время  ·  04.04.18, 12:43 У главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого есть все объяснения на обвинения Национального антикоррупционного бюро.
Факты Факты  ·  04.04.18, 12:46 Запись велась в кабинете руководителя САП
ForUm ForUm  ·  04.04.18, 12:48 Национальное антикоррупционное бюро обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий, проведенных в рабочем кабинете руководителя САП Назара Холодницкого. Об этом сообщает…
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