НАБУ опубликовало записи с прослушки Холодницкого

Холодницкого прослушивали около месяца. В результате были установлены факты, из-за которых расследование по меньшей мере десяти уголовных производств оказалось под угрозой
Обновлено в 13:05 Соответствующее видео появилось на Youtube-канале Бюро. "Учитывая общественный резонанс и с целью предоставления общественности достоверной информации об участии НАБУ в расследовании в отношении заместителя Генерального прокурора – Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национальное бюро считает целесообразным обнародовать фрагменты рассекреченных материалов негласных…
Обновлено в 13:17 Глава САП выступил в парламенте