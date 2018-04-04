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НАБУ опубликовало записи с прослушки Холодницкого (16 новостей и 1 видео) «Глава САП выступил в парламенте»

Холодницкого прослушивали около месяца. В результате были установлены факты, из-за которых расследование по меньшей мере десяти уголовных производств оказалось под угрозой

Обновлено в 13:05 Соответствующее видео появилось на Youtube-канале Бюро. "Учитывая общественный резонанс и с целью предоставления общественности достоверной информации об участии НАБУ в расследовании в отношении заместителя Генерального прокурора – Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национальное бюро считает целесообразным обнародовать фрагменты рассекреченных материалов негласных…

Обновлено в 13:17 Глава САП выступил в парламенте