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· Национальное антикоррупционное бюро · Результат
НАБУ опубликовало записи с прослушки Холодницкого

НАБУ опубликовало записи с прослушки Холодницкого (16 новостей и 1 видео)

«Глава САП выступил в парламенте»

Холодницкого прослушивали около месяца. В результате были установлены факты, из-за которых расследование по меньшей мере десяти уголовных производств оказалось под угрозой

Обновлено в 13:05 Соответствующее видео появилось на Youtube-канале Бюро. "Учитывая общественный резонанс и с целью предоставления общественности достоверной информации об участии НАБУ в расследовании в отношении заместителя Генерального прокурора – Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национальное бюро считает целесообразным обнародовать фрагменты рассекреченных материалов негласных…

Обновлено в 13:17 Глава САП выступил в парламенте

ФОТО К НОВОСТИ: «НАБУ опубликовало записи с прослушки Холодницкого»
Фото Прослушка Холодницкого: опубликованы разговоры главы САП
Фото НАБУ рассекретило записи прослушки Холодницкого
Фото НАБУ обнародовала "прослушку" из кабинета Холодницкого
Фото "Да иди на *** Ты детективам веришь, или что?": НАБУ опубликовала прослушку Холодницкого (видео)
Фото "Да пошли они нах...й. Дел у них нет, так они с Корчак играют". НАБУ опубликовало фрагменты записей прослушки кабинета Холодницкого
Фото НАБУ опубликовало записи с прослушки Холодницкого
Фото Холодницкий прокомментировал обнародованные записи прослушки: будем биться
Фото Холодницкий прокомментировал опубликованные НАБУ записи прослушки
Фото "Хочу услышать всю запись": Холодницкий отчитался о пленках НАБУ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  04.04.18, 11:50 Национальное антикоррупционное бюро обнародовало фрагменты записей с прослушивающих устройств, которые были установлены в кабинете главы САП Назара Холодницкого. Аудио опубликовано на канале НАБУ в YouTube.В…
Униан Униан  ·  04.04.18, 12:08 "Жучок" в кабинете Холодницкого стоял примерно около месяца.
Газета День Газета День  ·  04.04.18, 12:10 Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало аудиозаписи фрагментов разговоров, которые получило благодаря прослушиванию в кабинете заместителя Генерального прокурора Украины - руководителя…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главред Главред  ·  04.04.18, 12:15 Обнародование данных объяснили необходимостью "снятия спекуляций вокруг этой темы". (видео)
Гордон Гордон  ·  04.04.18, 12:20 Среди фрагментов материалов внегласной прослушки кабинета руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, опубликованных Национальным антикоррупционным бюро, –…
Апостроф Апостроф  ·  04.04.18, 12:23 Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало фрагменты рассекреченных материалов, собранных во время расследования дела против руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  04.04.18, 12:26 Национальное антикоррупционное бюро Украины в среду, 4 апреля, обнародовало рассекреченную часть материалов, собранных в уголовном производстве, в рамках которого в отношении руководителя Специализированной…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.04.18, 12:51 В опубликованных НАБУ фрагментах записей речь идет о самых громких расследованиях последнего времени.  
Униан Униан  ·  04.04.18, 12:56 Глава САП пообещал в Верховной Раде дать развернутые комментарии относительно прослушивания.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  04.04.18, 12:58 Глава САП Назар Холодницкий заявил, что имеет объяснение на все обвинения НАБУ. Об этом он сказал в среду, 4 апреля, в разговоре с корреспондентом ТСН. "Я приеду в Раду - все прокомментирую. Будем биться",…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  04.04.18, 12:59 Главу САП прослушивали около месяца - на протяжении февраля-начала марта. В результате были установлены факты, из-за которых расследование по меньшей мере десяти уголовных дел оказалось под угрозой. Речь,…
Facenews Facenews  ·  04.04.18, 13:05 Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий относительно руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры…
Обозреватель Обозреватель  ·  04.04.18, 13:17 Глава САП выступил в парламенте
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НАБУ опубликовало записи с прослушки Холодницкого

НАБУ опубликовало записи с прослушки Холодницкого
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