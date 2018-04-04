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Политика
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 20:30
· Национальное антикоррупционное бюро · Избирательная кампания
НАБУ проверит, получала ли Тимошенко деньги от Каддафи, - Арьев

НАБУ проверит, получала ли Тимошенко деньги от Каддафи, - Арьев (11 новостей)

«Каддафи приезжал в Киев в 2008 году»

Сотрудники НАБУ начали проверку информации о финансировании президентской избирательной кампании Юлии Тимошенко в 2010 году ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Об этом сообщил нардеп от фракции президента БПП Владимир Арьев, пишут СМИ. "Вопрос только будут ли направлены соответствующие запросы в правоохранительные органы Ливии на получение информации от живых членов семьи Каддафи?", - написал Арьев. Как сообщается, фирма Barry Bennett's Avenue Strategies Global LLC предоставит услуги касательно правительственных отношений, пиара и стратегического консультирования. «Фирма Barry Bennett's Avenue Strategies Global LLC предоставит услуги касательно правительственных отношений, пиара и стратегического консультирования. В том числе предоставит контакты с членами правления Трампа и Конгрессом», - говорится в сообщении. Отмечено, что контракт, поданный в департамент юстиции в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов, предусматривает ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч долларов. Ранее сообщалось, что лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко застали в интересной позе за трибуной в Раде. Курьезный момент поймал фотограф издания "Буквы" Богдан Бортаков и опубликовал его на своей странице в Facebook. "А депутаты уже ушли...?", - пошутил он в подписи под фото. "Стала в позу "обнищания", "Скрутило бабушку Юлю", "Низкий старт?", - пишут комментаторы под фотографией.

Обновлено в 20:21 Проверку информации о финансировании избирательной кампании Тимошенко окружением Каддафи на выборах 2010 года начали по обращению депутатов.

Обновлено в 20:30 "НАБУ начало проверку по информации о финансировании избирательной кампании Ю.Тимошенко 2010 года ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Вопрос только соответствующие запросы будут направлены в правоохранительные органы Ливии относительно получения информации от живых членов семьи Каддафи?", - написал Арьев.

ФОТО К НОВОСТИ: «НАБУ проверит, получала ли Тимошенко деньги от Каддафи, - Арьев»
Фото НАБУ проверяет информацию о финансировании Каддафи избирательной компании Тимошенко
Фото НАБУ проверяет информацию о возможном финансировании президентской кампании Тимошенко ливийским диктатором Каддафи
Фото НАБУ начало проверку данных о финансировании Каддафи избирательной кампании Тимошенко
Фото НАБУ проверит, получала ли Тимошенко 4 миллиона евро от Каддафи
Фото НАБУ начало проверку финансирования Тимошенко на выборах диктатором Каддафи
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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  04.04.18, 19:01 НАБУ начало проверку информации о финансировании избирательной кампании 2010 года главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко ливийским диктатором Муаммаром Каддафи
Гордон Гордон  ·  04.04.18, 19:20 Народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с запросом о проверке информации о финансировании избирательной кампании кандидата…
Depo.ua Depo.ua  ·  04.04.18, 19:22 Об этом сообщил народный депутат Владимир Арьев в сети Фейсбук, ссылаясь на ответ НАБУ на свой запрос, передает Depo.ua . В документе отметили, что ведомство рассмотрело запрос, который касается возможного…
Хвиля Хвиля  ·  04.04.18, 19:40 В ответе НАБУ на запрос народного депутата Владимира Арьева сообщается, что НАБУ начало проверку сообщений о финансировании избирательной кампании Юлии Тимошенко 2010 года ливийским диктатором Муаммаром…
Новое Время Новое Время  ·  04.04.18, 19:41 Национальное антикоррупционное бюро Украины проверяет данные СМИ о финансировании предвыборной кампании главы партии Батькивщина Юлии Тимошенко в 2010 году одиозным главой Ливии Муаммаром Каддафи.
Факты Факты  ·  04.04.18, 20:05 Каддафи приезжал в Киев в 2008 году
Униан Униан  ·  04.04.18, 20:21 Проверку информации о финансировании избирательной кампании Тимошенко окружением Каддафи на выборах 2010 года начали по обращению депутатов.
РБК Украина РБК Украина  ·  04.04.18, 20:30 Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало проверку по информации о финансировании избирательной кампании Юлии Тимошенко в 2010 году ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Об этом сообщил…
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