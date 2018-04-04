НАБУ проверит, получала ли Тимошенко деньги от Каддафи, - Арьев

Сотрудники НАБУ начали проверку информации о финансировании президентской избирательной кампании Юлии Тимошенко в 2010 году ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Об этом сообщил нардеп от фракции президента БПП Владимир Арьев, пишут СМИ. "Вопрос только будут ли направлены соответствующие запросы в правоохранительные органы Ливии на получение информации от живых членов семьи Каддафи?", - написал Арьев. Как сообщается, фирма Barry Bennett's Avenue Strategies Global LLC предоставит услуги касательно правительственных отношений, пиара и стратегического консультирования. «Фирма Barry Bennett's Avenue Strategies Global LLC предоставит услуги касательно правительственных отношений, пиара и стратегического консультирования. В том числе предоставит контакты с членами правления Трампа и Конгрессом», - говорится в сообщении. Отмечено, что контракт, поданный в департамент юстиции в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов, предусматривает ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч долларов. Ранее сообщалось, что лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко застали в интересной позе за трибуной в Раде. Курьезный момент поймал фотограф издания "Буквы" Богдан Бортаков и опубликовал его на своей странице в Facebook. "А депутаты уже ушли...?", - пошутил он в подписи под фото. "Стала в позу "обнищания", "Скрутило бабушку Юлю", "Низкий старт?", - пишут комментаторы под фотографией.

Обновлено в 20:21 Проверку информации о финансировании избирательной кампании Тимошенко окружением Каддафи на выборах 2010 года начали по обращению депутатов.

Обновлено в 20:30 "НАБУ начало проверку по информации о финансировании избирательной кампании Ю.Тимошенко 2010 года ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Вопрос только соответствующие запросы будут направлены в правоохранительные органы Ливии относительно получения информации от живых членов семьи Каддафи?", - написал Арьев.