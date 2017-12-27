Нацбанк упростил перемещение банковских металлов через границу

Правление НБУ в среду, 27 декабря, отменило требование о наличии индивидуальных лицензий Национального банка Украины на вывоз физическим лицом банковских металлов весом, превышающим 500 грамм. Как сообщает пресс-служба регулятора, разрешение на вывоз банковских металлов в таком объеме будет возможно при условии письменного декларирования таможенному органу и на основании документов, подтверждающие приобретение этим лицом банковских металлов в уполномоченных банках и/или в Нацбанке в полном объеме.

Кроме того, отменяется требование о необходимости получения юридическими лицами специального разрешения Национального банка на ввоз банковского металла, изготовленного нерезидентом по договору о переработке давальческого сырья, если эти банковские металлы в полном объеме продаются в Национальном банке.

Достаточно наличия договора, на основании которого осуществлялась переработка, а также договора на поставку банковских металлов Национальному банку. Соответствующие изменения закреплены постановлением правления Национального банка Украины № 142 от 26.12.2017 "О внесении изменения в Инструкцию о перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины", которое вступает в силу 28 декабря 2017.