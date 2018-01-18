Нацбанк за год проверил более тысячи обменников – нашел 115 нелегальных

Нацбанк Украины в 2017 году осуществил 1018 проверок пунктов обмена валют, обнаружив 115 нелегально работающих обменников. Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.
Как утверждают в Нацбанке, на данный принимаются меры по прекращению работы обнаруженных нелегальных обменников.
"При проведении проверок легальных пунктов по обмену валют Национальным банком также было обнаружено 115 пунктов обмена валют, которые работали нелегально: в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях. Информацию о нелегальных обменные пункты Национальный банк передает в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
В прошлом году Нацбанк также лишил лицензии на проведение операций с валютой одну из финансовых организаций.
Кроме того, в ходе проверок в работе обменников были обнаружены ряд нарушений.
"Наиболее существенными нарушениями порядка осуществления валютно-обменных операций были обнаружены такие, в частности, как проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления, выявление при проверке значительной несоответствия между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документам, не предоставление в ходе осуществления проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ, препятствование проведению проверки", - заявили в НБУ.
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