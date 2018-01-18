Нацбанк за год проверил более тысячи обменников – нашел 115 нелегальных (11 новостей) «НБУ в прошлом году провел более тысячи проверок НФУ. »

Нацбанк Украины в 2017 году осуществил 1018 проверок пунктов обмена валют, обнаружив 115 нелегально работающих обменников. Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

Как утверждают в Нацбанке, на данный принимаются меры по прекращению работы обнаруженных нелегальных обменников.

"При проведении проверок легальных пунктов по обмену валют Национальным банком также было обнаружено 115 пунктов обмена валют, которые работали нелегально: в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях. Информацию о нелегальных обменные пункты Национальный банк передает в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

В прошлом году Нацбанк также лишил лицензии на проведение операций с валютой одну из финансовых организаций.

Курс НБУ на 17 января: доллар - 28,65 грн, евро - 35,04 грн

Кроме того, в ходе проверок в работе обменников были обнаружены ряд нарушений.

"Наиболее существенными нарушениями порядка осуществления валютно-обменных операций были обнаружены такие, в частности, как проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления, выявление при проверке значительной несоответствия между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документам, не предоставление в ходе осуществления проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ, препятствование проведению проверки", - заявили в НБУ.

Обновлено в 13:37 Украину заполонили фейковые пункты обмена валют.Об этом стало известно из последнего отчета Нацбанк.Так, за 2017 год в стране было обаружено более сотни нелегальных обменников.Также, за нарушение порядка осуществления валютно-обменных операций Нацбанк отозвал у одного небанковского финансового учреждения генеральную лицензию.При этом…

Обновлено в 14:27 Национальный банк Украины проверил 1018 пунктов обмена валют по всей Украине в 2017 году. В результате проверки были обнаружены 115 незаконных обменников. Об...