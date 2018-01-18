  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Нацбанк за год проверил более тысячи обменников – нашел 115 нелегальных
Экономика и финансы
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 14:27
· НБУ · Нацбанк
Нацбанк за год проверил более тысячи обменников – нашел 115 нелегальных

Нацбанк за год проверил более тысячи обменников – нашел 115 нелегальных (11 новостей)

«НБУ в прошлом году провел более тысячи проверок НФУ. »

Нацбанк Украины в 2017 году осуществил 1018 проверок пунктов обмена валют, обнаружив 115 нелегально работающих обменников. Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

Как утверждают в Нацбанке, на данный принимаются меры по прекращению работы обнаруженных нелегальных обменников.

"При проведении проверок легальных пунктов по обмену валют Национальным банком также было обнаружено 115 пунктов обмена валют, которые работали нелегально: в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях. Информацию о нелегальных обменные пункты Национальный банк передает в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

В прошлом году Нацбанк также лишил лицензии на проведение операций с валютой одну из финансовых организаций.

Курс НБУ на 17 января: доллар - 28,65 грн, евро - 35,04 грн
Курс НБУ на 17 января: доллар - 28,65 грн, евро - 35,04 грн

Кроме того, в ходе проверок в работе обменников были обнаружены ряд нарушений.

"Наиболее существенными нарушениями порядка осуществления валютно-обменных операций были обнаружены такие, в частности, как проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления, выявление при проверке значительной несоответствия между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документам, не предоставление в ходе осуществления проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ, препятствование проведению проверки", - заявили в НБУ.

Обновлено в 13:37 Украину заполонили фейковые пункты обмена валют.Об этом стало известно из последнего отчета Нацбанк.Так, за 2017 год в стране было обаружено более сотни нелегальных обменников.Также, за нарушение порядка осуществления валютно-обменных операций Нацбанк отозвал у одного небанковского финансового учреждения генеральную лицензию.При этом…

Обновлено в 14:27 Национальный банк Украины проверил 1018 пунктов обмена валют по всей Украине в 2017 году. В результате проверки были обнаружены 115 незаконных обменников. Об...

ФОТО К НОВОСТИ: «Нацбанк за год проверил более тысячи обменников – нашел 115 нелегальных»
Фото Нацбанк за год проверил более тысячи обменников – нашел 115 нелегальных
Фото НБУ в 2017 г. выявил 115 нелегальных пунктов обмена валюты небанковских финансовых учреждений
Фото За год НБУ в ходе проверки тысячи обменников обнаружил 115 нелегальных
Фото В Украине работали нелегально 115 обменников валют, - НБУ
Фото НБУ раскрыл 115 нелегальных обменников в 2017 году
Фото В НБУ подсчитали нелегальные обменники
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  18.01.18, 11:18 В 2018 году НБУ планирует проверять в первую очередь те обменники, в работе которых были выявлены существенные нарушения в прошлом году.
Факты Факты  ·  18.01.18, 11:51 «Черные» пункты действовали в Киеве и 11 областях Украины
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  18.01.18, 12:40 Национальный банк Украины (НБУ) в 2017 году выявил 115 нелегальных пунктов обмена валюты небанковских финансовых учреждений (НФУ).
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  18.01.18, 12:43 НБУ в прошлом году провел более тысячи проверок НФУ. 
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  18.01.18, 13:04 В 2017 году Нацбанк проверил 1018 пунктов по обмену валюты в Киеве и во всех областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. При этом были обаружены следующие нарушения: проведение операций без соответствующего…
Depo.ua Depo.ua  ·  18.01.18, 13:14 Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ , передает Depo.ua . Как утверждают в Нацбанке, на данный момент принимаются меры по прекращению работы выявленных нелегальных обменников. "Во время проведения…
Новое Время Новое Время  ·  18.01.18, 13:34 Национальный банк Украины (НБУ) в 2017 году в ходе проверок пунктов по обмену валюты небанковских финансовых учреждений обнаружил 115 незаконных обменников валют.
Facenews Facenews  ·  18.01.18, 13:37 Украину заполонили фейковые пункты обмена валют.Об этом стало известно из последнего отчета Нацбанк.Так, за 2017 год в стране было обаружено более сотни нелегальных обменников.Также, за нарушение порядка…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  18.01.18, 14:27 Национальный банк Украины проверил 1018 пунктов обмена валют по всей Украине в 2017 году. В результате проверки были обнаружены 115 незаконных обменников. Об...
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Украина настроена на дальнейшее сотрудничество с МВФ

Украина настроена на дальнейшее сотрудничество с МВФ
Крупные сети АЗС вновь подняли цены на бензин и дизтопливо

Крупные сети АЗС вновь подняли цены на бензин и дизтопливо
Нацбанк за год проверил более тысячи обменников – нашел 115 нелегальных

Нацбанк за год проверил более тысячи обменников – нашел 115…
Курс биткоина вернулся к росту

Курс биткоина вернулся к росту
&quot;Мы упрощаем процедуру приватизации и идем на встречу инвесторам&quot;, - и.о. главы ФГИ Трубаров. ВИДЕО

"Мы упрощаем процедуру приватизации и идем на встречу инвесторам", -…
Сколько денег украинцы положили в банки: НБУ назвал цифру за 2017 год

Сколько денег украинцы положили в банки: НБУ назвал цифру за…
Кабмин назначил порядок выплат украинцам, не заработавшим пенсию

Кабмин назначил порядок выплат украинцам, не заработавшим пенсию
Курс гривны к евро укрепился до 34,98 грн/€

Курс гривны к евро укрепился до 34,98 грн/€
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пшонка уже выехал: в уральском университете появился роскошный VIP-туалет в позолоте и мраморе

Пшонка уже выехал: в уральском университете появился роскошный VIP-туалет в…
В костюме сенегальца и с цветами в волосах: Полякова отпраздновала день рождения на Шри-Ланке

В костюме сенегальца и с цветами в волосах: Полякова отпраздновала…
Ірина Луценко: Закон про реінтеграцію Донбасу критично невигідний для Москви

Ірина Луценко: Закон про реінтеграцію Донбасу критично невигідний для Москви
У Раді прогнозують розробку в ООН нової резолюції щодо миротворців на Донбасі

У Раді прогнозують розробку в ООН нової резолюції щодо миротворців…
На Черкасчине снегопад парализовал движение «Интерсити»

На Черкасчине снегопад парализовал движение «Интерсити»
В Украине выставили на продажу единственный фарфоровый завод

В Украине выставили на продажу единственный фарфоровый завод
Ирина Луценко: Исторический закон о реинтеграции Донбасса признал Россию агрессором

Ирина Луценко: Исторический закон о реинтеграции Донбасса признал Россию агрессором
Рада отказалась включать в повестку дня законопроект об антикоррупционном суде

Рада отказалась включать в повестку дня законопроект об антикоррупционном суде
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.