Нацгвардия троллит "забывчивый" Волынский облсовет за "жучки"

Найденная на крыше здания Волынского областного совета чемодан с аппаратурой не имеет никакого отношения к прослушиванию.
Депутаты забыли, что давали разрешение на установку оборудования Национальной гвардии, пишет на своей странице в Facebook спикер Нацгвардии Вадим Голуб.
"В Волынском облсовете забыли, что давали разрешение на установку оборудования Нацгвардии. Но мы помним, как это было. На самом деле, обнаружено оборудования является ретранслятором и предназначено для усиления связи между портативными радиостанциями. Это подтвердили в Главном управлении Национальной полиции в Волынской области", - написал Голуб.
Оборудование принадлежит воинской части Национальной гвардии и был установлен еще в 2016 году с соответствующего разрешения первого заместителя председателя Волынского областного совета.