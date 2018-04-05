Нацгвардия троллит "забывчивый" Волынский облсовет за "жучки" (5 новостей) «Правоохранители опровергли заявления Игоря Палицы о том, что нацгвардейцы установили оборудования для прослушки чиновников»

Найденная на крыше здания Волынского областного совета чемодан с аппаратурой не имеет никакого отношения к прослушиванию.

Депутаты забыли, что давали разрешение на установку оборудования Национальной гвардии, пишет на своей странице в Facebook спикер Нацгвардии Вадим Голуб.

"В Волынском облсовете забыли, что давали разрешение на установку оборудования Нацгвардии. Но мы помним, как это было. На самом деле, обнаружено оборудования является ретранслятором и предназначено для усиления связи между портативными радиостанциями. Это подтвердили в Главном управлении Национальной полиции в Волынской области", - написал Голуб.

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Оборудование принадлежит воинской части Национальной гвардии и был установлен еще в 2016 году с соответствующего разрешения первого заместителя председателя Волынского областного совета.