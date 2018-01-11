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Нацгвардия взяла под охрану комплекс "Запорожская Сечь" на Хортице и храмы в Запорожье (10 новостей) «Военные опасаются провокаций в отношении храмов УПЦ Киевского патриархата»

В Запорожье военнослужащие воинской части 3029 Национальной гвардии Украины взяли под охрану на Хортице историко-культурный комплекс Запорожская Сечь с церковью, относящейся к Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом в четверг, 11 января, сообщается на странице в/ч 3029 Нацгвардии в соцсети Facebook.

Отмечается, что полицейские и нацгвардейцы осуществляют усиленное дежурство местных православных храмов, таких как действующий деревянный казацкий храм Пресвятой Борогодицы.

Обновлено в 22:49 К охране комплекса бойцы приступили с 9 января.