Сегодня в 18:06

Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру (19 новостей) «Участники акции протестуют против отказа отпевать погибших воинов АТО»

Несколько десятков националистов заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщает общественная организация С14.

Представители националистической организации утверждают, что они протестуют «против ФСБ» и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви Московского патриархата.

Обновлено в 19:57 Активисты националистической организации С14 завершили протестную акцию возле Киево-Печерской Лавры в столице.

В РФ заблокировали ролик Навального с призывом выйти на забастовку против…

Обновлено в 20:21 "А вот и паномарь киевского... московского патриархата. Я пришел проведать Путина. Как дела у вас?" - спросил участник акции. "Нормально все, слава Богу, Христос родился", - ответил владыка Варсанофий. К радикалам вышел наместник лавры митрополит Павел (Лебедь). "Ребята, идите работать", - сказал он.