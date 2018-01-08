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ForUm ForUm · · Обновлено в 20:21
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Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру

Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру (19 новостей)

«Участники акции протестуют против отказа отпевать погибших воинов АТО»

Несколько десятков националистов заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщает общественная организация С14.

Представители националистической организации утверждают, что они протестуют «против ФСБ» и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви Московского патриархата.

Обновлено в 19:57 Активисты националистической организации С14 завершили протестную акцию возле Киево-Печерской Лавры в столице.

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Обновлено в 20:21 "А вот и паномарь киевского... московского патриархата. Я пришел проведать Путина. Как дела у вас?" - спросил участник акции. "Нормально все, слава Богу, Христос родился", - ответил владыка Варсанофий. К радикалам вышел наместник лавры митрополит Павел (Лебедь). "Ребята, идите работать", - сказал он.

ФОТО К НОВОСТИ: «Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру»
Фото "Геть ФСБ". Активисты заблокировали Киево-Печерскую Лавру, фото, видео (видео)
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Главред Главред  ·  08.01.18, 17:05 Активисты развернули баннеры: "ФСБ, вон с Лавры" и "Нет московской агентатуре". А также скандировали фразы против ФСБ.  (видео)
Канал 112 Канал 112  ·  08.01.18, 17:09 Несколько десятков националистов в понедельник заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook общественной организации "С14". Как утверждают представители…
Факты Факты  ·  08.01.18, 17:47 Участники акции протестуют против отказа отпевать погибших воинов АТО
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  08.01.18, 17:55 Митингующие протестуют против отказа священников УПЦ МП отпевать погибших украинских бойцов и граждан, которых крестили не в храмах УПЦ МП.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  08.01.18, 18:00 Въезд в Киево-Печерскую лавру заблокировали около 30 человек в балаклавах из праворадикальной организации С14. Радикалы также перекрыли шлагбаум, сообщает Громадське. На странице организации в Facebook…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  08.01.18, 18:04 Активисты националистической организации С14 проводят протестную акцию возле Киево-Печерской Лавры в столице.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.01.18, 18:04 Несколько десятков националистов из организации С14 в понедельник заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру.
Depo.ua Depo.ua  ·  08.01.18, 18:09 Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook общественной организации "С14". Как утверждают представители националистической организации, они протестуют "против ФСБ" и отказа священников отпевать…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  08.01.18, 18:17 Около 30 представителей националистической организации заблокировали главный въезд на территорию Лавры. Сейчас там стоят семинаристы и поют колядки.
Politeka Politeka  ·  08.01.18, 18:22 Группа молодых людей из организации «С14» заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру Около 30 человек заблокировали въезд около 16:30. С собой молодые люди принеси плакаты «Долой ФСБ» и «Нет московской…
Украинская правда Украинская правда  ·  08.01.18, 18:22 Активисты националистической организации С14 провели акцию под стенами Киево-Печерской Лавры под лозунгами "ФСБ, вон из Лавры".
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  08.01.18, 18:40 Они возмущены отказом священников УПЦ МП отпевать погибших бойцов АТО и гражданских лиц, крещенных в церквях Киевского патриархата.
Новое Время Новое Время  ·  08.01.18, 18:47 В понедельник, 8 января, несколько десятков активистов заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру.
УНН УНН  ·  08.01.18, 19:20 Активисты завершили свою акцию протеста под Киево-Печерской Лаврой перформансом с файерами, передает корреспондент УНН.Так, около 20 человек из организации С-14, некоторые из закрытыми лицами, устроили…
Гордон Гордон  ·  08.01.18, 19:25 Участники акции протеста у входа в Киево-Печерскую Лавру на повышенных тонах пообщались с настоятелем храма, митрополитом Вышгородским и Чернобыльским Павлом, сотрудниками монастыря и группой приверженцев…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  08.01.18, 19:57 Активисты националистической организации С14 завершили протестную акцию возле Киево-Печерской Лавры в столице.
Униан Униан  ·  08.01.18, 20:21 "А вот и паномарь киевского... московского патриархата. Я пришел проведать Путина. Как дела у вас?" - спросил участник акции. "Нормально все, слава Богу, Христос родился", - ответил…
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