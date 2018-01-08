Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру

Несколько десятков националистов заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщает общественная организация С14.
Представители националистической организации утверждают, что они протестуют «против ФСБ» и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви Московского патриархата.
Обновлено в 19:57 Активисты националистической организации С14 завершили протестную акцию возле Киево-Печерской Лавры в столице.
Обновлено в 20:21 "А вот и паномарь киевского... московского патриархата. Я пришел проведать Путина. Как дела у вас?" - спросил участник акции. "Нормально все, слава Богу, Христос родился", - ответил владыка Варсанофий. К радикалам вышел наместник лавры митрополит Павел (Лебедь). "Ребята, идите работать", - сказал он.