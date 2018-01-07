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Над территорией Украины зафиксировали полет американского беспилотника

Над территорией Украины зафиксировали полет американского беспилотника (4 новости)

«В пресс-службах Госавиаслужбы и Генштаба информацией о полете борта не владеют»

В небе над территорией Украины зафиксировали полет американского беспилотника.

Об этом передает УНН со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

По данным сервиса, борт UAVGH000 стартовал с территории области, пролетел над Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях, сделав несколько кругов, а также пролетел над территорией Донецкой и Луганской областями, в частности зоной АТО.

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Данные о борте зашифрованы. Указанный позывной UAVGH000 принадлежит стратегическому разведывательному беспилотнику США RQ-4A Global Hawk.

Отметим, в пресс-службах Госавиаслужбы и Генштаба информацией о полете борта не владеют.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.01.18, 10:59 За последнюю неделю в зоне проведения АТО зафиксировано более 10 полетов вражеских беспилотников.
MIGnews MIGnews  ·  07.01.18, 13:57 В пресс-службах Госавиаслужбы и Генштаба информацией о полете борта не владеют.
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