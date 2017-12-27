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Наемники РФ дважды нарушили перемирие обстрелами позиций ВСУ возле Водяного, - штаб АТО

Наемники РФ дважды нарушили перемирие обстрелами позиций ВСУ возле Водяного, - штаб АТО (3 новости)

«В течение суток боевики осуществили два прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО»

В районе проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за сутки совершили два прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Оба нарушения режима тишины произошли на Донецком направлении.

"На Приазовье боевики провоцировали украинских воинов в боевых противостояниях вокруг Водяного. Здесь противник сначала из крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши оборонительные укрепления с неподконтрольной правительству Украины Саханки, а затем по украинским защитникам в этом районе противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия с временно оккупированной Ужовки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

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#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 27 грудня 2017 ро...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 27 грудня 2017 р.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.12.17, 18:27 В течение сегодняшнего дня захватчики совершили два прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО. Оба нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении.
MIGnews MIGnews  ·  27.12.17, 20:43 В течение суток боевики осуществили два прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО.
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