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"Нафтогаз" погасил облигации на 4,8 млрд грн

"Нафтогаз" погасил облигации на 4,8 млрд грн (4 новости)

«НАК “Нафтогаз” погасил облигации на 4,8 млрд грн»

Так, НАК "Нафтогаз Украины" уже погасил облигации, выпущенные в 2013 г., на сумму 4,8 миллиарда гривен. Об этом передает пресс-служба НАК.

С 21 по 26 декабря 2017 г. НАК "Нафтогаз Украины" выполнил погашение облигаций серий А, В и С на 4,8 миллиарда гривен, выпущенные в 2013 г. согласно постановлению Кабмина от 21 августа 2013 г. №686 "Некоторые вопросы рефинансирования задолженности акционерной компании "Нафтогаз Украины". Сообщается, что весь объем выпущенных облигаций, доходность которых была равна 10%, был выкуплен ПАО "Ощадбанк".

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  27.12.17, 16:50 НАК "Нафтогаз Украины" в период с 21 по 26 декабря 2017 года погасил облигации серий "А", "В" и "С" на 4,8 млрд грн, выпущенные в 2013 году, сообщила пресс-служба компании.
Телеграф Телеграф  ·  27.12.17, 17:05 НАК “Нафтогаз” погасил облигации на 4,8 млрд грн.
Дело Дело  ·  27.12.17, 17:06 "Нафтогаз" погасил перед государственным "Ощадбанком" свои обязательства по облигациям 2013 года
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