"Нафтогаз" погасил облигации на 4,8 млрд грн

Так, НАК "Нафтогаз Украины" уже погасил облигации, выпущенные в 2013 г., на сумму 4,8 миллиарда гривен. Об этом передает пресс-служба НАК.

С 21 по 26 декабря 2017 г. НАК "Нафтогаз Украины" выполнил погашение облигаций серий А, В и С на 4,8 миллиарда гривен, выпущенные в 2013 г. согласно постановлению Кабмина от 21 августа 2013 г. №686 "Некоторые вопросы рефинансирования задолженности акционерной компании "Нафтогаз Украины". Сообщается, что весь объем выпущенных облигаций, доходность которых была равна 10%, был выкуплен ПАО "Ощадбанк".