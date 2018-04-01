"Нафтогаз" срочно заключает допсоглашения для продолжения отопительного сезона

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" в сети Facebook. В частности, процесс заключения новых договоров не мог стартовать без публикации постановления Кабмина №228, которым пролонгируется действие "Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа..." до 1 июня 2018 года. Постановление было опубликовано утром 31 марта. До этого компания подготовила проекты дополнительных соглашений, которые пролонгируют действие договоров поставки природного газа с теплоснабжающими предприятиями. Без этого мы, к сожалению, не имели права рассылать и заключать дополнительные соглашения. Мы привлекли вчера людей и всем контрагентам разослали дополнительные соглашения. Сегодня принимаем документы и предоставляем номинации", – сообщили в "Нафтогазе" " Экономической правде ". "Для получения номинаций на первую декаду апреля текущего года теплоснабжающим предприятиям необходимо как можно быстрее подписать дополнительные соглашения со своей стороны и передать их в адрес компании", – отметили в Нафтогазе. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев призвал руководителей облгазов приобщиться к процессу с целью недопущения остановок в газоснабжении потребителей, которые получают газ по механизму ПСО. Однако, отметили в НАК, несвоевременное заключение дополнительных соглашений не отразится на газоснабжении ТКЭ и ОСМД. "Это, в любом случае, не вопрос отключения [от газоснабжения] в полночь. Этому предшествуют еще несколько шагов, тем более, вчера уже было известно о том, что мы разослали дополнительные соглашения и предоставляем номинации", – сообщили ЭП в "Нафтогазе".