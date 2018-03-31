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Украина
УНН УНН · · Обновлено в 16:17
· Автомобили · Граница · Пасха · Праздник
Накануне Пасхи на въезд в Украину из Польши образовываются автомобильные очереди

Накануне Пасхи на въезд в Украину из Польши образовываются автомобильные очереди (12 новостей)

«Перед пунктом пропуска Ягодин собралось около 600 автомобилей»

Накануне пасхальных праздников в пунктах попуска на границе на въезд в Украину наблюдаются очереди из автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Накануне Пасхи в пунктах попуска на въезд в Украину начали образовываться очереди из автомобилей, особенно на украинско-польской границе", - сообщили в пограничной службе.

Пограничники объяснили, что это связано с тем, что значительное количество граждан Украины, кто работал за границей или находился за пределами страны для учебы, возвращаюсь на пасхальные праздники домой.

"В частности, по состоянию на 11:00 перед пунктом пропуска "Ягодин" накопилось около 600 транспортных средств на въезд в Украину. А перед пунктами пропуска "Шегини" и "Краковец" в очереди стоят примерно по 300 легковых автомобилей. Отметим, с украинской стороны очередей нет во всех пунктах пропуска", - добавили в ведомстве.

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Как сообщал УНН, на пасхальные праздники Госпогранслужба усилит меры безопасности на границе и на КПВВ на линии разграничения в зоне АТО.

Обновлено в 15:36 Накануне Пасхи в пунктах пропуска на въезд в Украину начали образовываться очереди из автомобилей, особенно на украинско-польской границе.

Обновлено в 16:17 Накануне пасхальных праздников в пунктах попуска на границе на въезд в Украину наблюдаются очереди из автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

ФОТО К НОВОСТИ: «Накануне Пасхи на въезд в Украину из Польши образовываются автомобильные очереди»
Фото Пограничники предупреждают об автомобильных очередях на въезд в Украину из Польши
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Украинская правда Украинская правда  ·  31.03.18, 12:16 В пунктах попуска на въезд в Украину из Польши образуются очереди, где уже находятся сотни транспортных средств.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  31.03.18, 12:25 Накануне Пасхи в пунктах попуска на въезд в Украину начали образовываться очереди из автомобилей, особенно на украинско-польской границе.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  31.03.18, 13:17 Очереди из автомобилей начали образовываться накануне Пасхи в пунктах попуска на въезд в Украину, особенно на украинско-польской границе
Гордон Гордон  ·  31.03.18, 14:18 Значительное количество укринцев, кто работал за границей или находился за пределами страны с целью обучения, возвращаются на пасхальные праздники домой, заявили в Государственной пограничной службе Украины.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  31.03.18, 14:19 Перед пунктом пропуска "Ягодин" собралось около 600 автомобилей.
Канал 112 Канал 112  ·  31.03.18, 14:24 Накануне Пасхи в пунктах пропуска на въезде в Украину начали образовываться очереди из автомобилей, особенно на украинско-польской границе. Об этом 31 марта сообщает пресс-центр Государственной пограничной…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  31.03.18, 14:38 Накануне Пасхи на украинско-польской границе образовались очереди из автомобилей.
Апостроф Апостроф  ·  31.03.18, 15:27 На пунктах въезда в Украину накануне Пасхи начали образовываться очереди из автомобилей. Самые крупные заторы наблюдаются на украинско-польской границе.
Телеграф Телеграф  ·  31.03.18, 15:35 В Государственной пограничной службе связывают очереди на украинско-польской границе с возвращением на пасхальные праздники украинских заробитчан.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.03.18, 15:36 Накануне Пасхи в пунктах пропуска на въезд в Украину начали образовываться очереди из автомобилей, особенно на украинско-польской границе.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  31.03.18, 16:17 Накануне пасхальных праздников в пунктах попуска на границе на въезд в Украину наблюдаются очереди из автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
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