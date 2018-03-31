Накануне Пасхи на въезд в Украину из Польши образовываются автомобильные очереди (12 новостей) «Перед пунктом пропуска Ягодин собралось около 600 автомобилей»

Накануне пасхальных праздников в пунктах попуска на границе на въезд в Украину наблюдаются очереди из автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Накануне Пасхи в пунктах попуска на въезд в Украину начали образовываться очереди из автомобилей, особенно на украинско-польской границе", - сообщили в пограничной службе.

Пограничники объяснили, что это связано с тем, что значительное количество граждан Украины, кто работал за границей или находился за пределами страны для учебы, возвращаюсь на пасхальные праздники домой.

"В частности, по состоянию на 11:00 перед пунктом пропуска "Ягодин" накопилось около 600 транспортных средств на въезд в Украину. А перед пунктами пропуска "Шегини" и "Краковец" в очереди стоят примерно по 300 легковых автомобилей. Отметим, с украинской стороны очередей нет во всех пунктах пропуска", - добавили в ведомстве.

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Как сообщал УНН, на пасхальные праздники Госпогранслужба усилит меры безопасности на границе и на КПВВ на линии разграничения в зоне АТО.

Обновлено в 15:36 Накануне Пасхи в пунктах пропуска на въезд в Украину начали образовываться очереди из автомобилей, особенно на украинско-польской границе.

Обновлено в 16:17 Накануне пасхальных праздников в пунктах попуска на границе на въезд в Украину наблюдаются очереди из автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.