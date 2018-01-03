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· Правоохранители
Накануне Рождества правоохранители проверят культовые сооружения и места массового скопления

Накануне Рождества правоохранители проверят культовые сооружения и места массового скопления (8 новостей)

«Взрывотехники будут искать взрывоопасные предметы»

Накануне православного Рождества в Украине правоохранители проверят культовые сооружения и места массового сбора граждан на наличие взрывоопасных предметов. Об этом в ходе селекторного совещания заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает пресс-служба ведомства.

"На рождественские праздники правоохранители будут обеспечивать публичную безопасность во время службы в культовых сооружениях. Взрывотехники проверят места массового сбора граждан на наличие взрывоопасных предметов и средств пожаротушения. Мы все знаем, как соседняя Россия может раскачивать ситуацию", - подчеркнул Яровой.

Он также отметил необходимость максимально задействовать весь личный состав работников системы МВД.

У гражданина Израиля в Одесском аэропорту правоохранители обнаружили картошку…
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Обновлено в 17:13 По словам Ярового, накануне праздника взрывотехники проверят все места массового собрания граждан на предмет взрывоопасных предметов и наличия средств пожаротушения. 

Обновлено в 17:46 Гражданам Украины, которые находятся в Иране, нужно быть внимательными, избегать мест массового скопления людей и быть готовыми к проверке документов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Накануне Рождества правоохранители проверят культовые сооружения и места массового скопления»
Фото Накануне Рождества правоохранители проверят культовые сооружения и места массового скопления
Фото Правоохранители проверят культовые сооружения накануне Рождества, - МВД
Фото МИД рекомендует украинцам в Иране избегать мест массового скопления людей и иметь при себе документы
Фото Избегать мест массового скопления людей и носить с собой документы: МИД дал рекомендации украинцам в Иране
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.01.18, 13:56 Накануне Рождества правоохранители проверят культовые сооружения и места массового собрания граждан на предмет взрывоопасных предметов и наличие средств пожаротушения.
Униан Униан  ·  03.01.18, 14:52 Взрывотехники будут искать взрывоопасные предметы.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.01.18, 15:13 В связи с распространением протестных акций в Исламской Республике Иран Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам при посещении этой страны проявлять повышенную бдительность и осмотрительность.
УНН УНН  ·  03.01.18, 15:27 “Правоохранители будут обеспечивать публичную безопасность во время службы в культовых сооружениях, а взрывотехники проверят места массового сбора граждан на наличие взрывоопасных…
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Канал 112 Канал 112  ·  03.01.18, 16:44 Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины, которые находятся в Иране, быть внимательными, избегать мест массового скопления и быть готовыми к проверке документов. Об этом говорится в…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  03.01.18, 17:13 Соответствующие заявление украинский министр сделал во время селекторного совещания. По словам Ярового, накануне праздника взрывотехники проверят все места массового собрания граждан на предмет взрывоопасных…
Подробности Подробности  ·  03.01.18, 17:46 Гражданам Украины, которые находятся в Иране, нужно быть внимательными, избегать мест массового скопления людей и быть готовыми к проверке документов.
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Накануне Рождества правоохранители проверят культовые сооружения и места массового скопления

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