Накануне Рождества правоохранители проверят культовые сооружения и места массового скопления

Накануне православного Рождества в Украине правоохранители проверят культовые сооружения и места массового сбора граждан на наличие взрывоопасных предметов. Об этом в ходе селекторного совещания заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает пресс-служба ведомства.

"На рождественские праздники правоохранители будут обеспечивать публичную безопасность во время службы в культовых сооружениях. Взрывотехники проверят места массового сбора граждан на наличие взрывоопасных предметов и средств пожаротушения. Мы все знаем, как соседняя Россия может раскачивать ситуацию", - подчеркнул Яровой.

Он также отметил необходимость максимально задействовать весь личный состав работников системы МВД.

У гражданина Израиля в Одесском аэропорту правоохранители обнаружили картошку…

Обновлено в 17:13 По словам Ярового, накануне праздника взрывотехники проверят все места массового собрания граждан на предмет взрывоопасных предметов и наличия средств пожаротушения.

Обновлено в 17:46 Гражданам Украины, которые находятся в Иране, нужно быть внимательными, избегать мест массового скопления людей и быть готовыми к проверке документов.