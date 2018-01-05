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Налоговики изъяли из незаконного оборота подакцизных товаров на сумму свыше 69 млн гривен

Налоговики изъяли из незаконного оборота подакцизных товаров на сумму свыше 69 млн гривен (5 новостей)

«Налоговая полиция изъяла у компании по торговле табачными изделиями товара на 9 млн грн за неуплату налогов»

В Донецкой области налоговая милиция «Фантом» у одной из компаний изъяла партию сигарет на сумму почти в 9 млн грн за неуплату налогов.

Об этом сообщает Управление оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Государственной фискальной службы в области.

Согласно информации, налоговики провели обыск в одном из филиалов компании по оптовой торговле табачными изделиями.

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«В ходе обыска в складских помещениях обнаружено 452 тысячи пачек сигарет с фильтром в ассортименте, оклеенных марками акцизного налога, полученными для маркировки иного вида табачных изделий, облагаемых по меньшим ставкам, вследствие чего занижено налоговое обязательство по акцизному налогу на сумму свыше 3,5 млн гривен», — говорится в сообщении.

Общая стоимость товара, который был изъят, составляет 8,7 млн грн. На данный момент продолжается досудебное расследование.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  05.01.18, 15:59 Налоговая полиция изъяла у компании по торговле табачными изделиями товара на 9 млн грн за неуплату налогов.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  05.01.18, 16:08 Налоговая милиция Донецкой области изъяла из незаконного оборота в 2017 году подакцизных товаров на сумму, превышающую 69 миллионов гривен
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  05.01.18, 16:58 В Донецкой области налоговая милиция Фантом изъяла у одной из компаний партию сигарет на сумму почти в 9 млн гривен за неуплату налогов. Об этом сообщает Управление оперативного обеспечения на отдельных…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  05.01.18, 17:29 Партию сигарет почти на 9 млн гривен изъяла налоговая милиция в одном из филиальных отделений компании, которая занимается оптовой торговлей табачными изделиями, в Донецкой области за уклонение от уплаты…
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