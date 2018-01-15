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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 12:51
· Суд
Нардеп Розенблат подал иск на Украину в ЕСПЧ

Нардеп Розенблат подал иск на Украину в ЕСПЧ (9 новостей)

«Адвокат нардепа утверждает, что Европейский суд уже начал официальные процедуры по иску»

Депутат Верховной Рады Борислав Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ ответил, что уже получил обращение.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на адвоката нардепа - Алексея Шевчука.

"Сегодня Европейский суд начал официальные процедуры по жалобе Розенблатта. Есть производстве" Розенблат против Украины ". Там системно собраны все нарушения профильной конвенции от незаконной прослушки народного депутата с нарушением регламента Верховной Рады к легализации ручным судьей венгерского самолета", – рассказал Шевчук.

"Пускай с этой правовой порнографией Украины разбирается независимый орган Европы", – подчеркнул адвокат Розенблатта.

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Он также разъяснил "легализацию венгерского самолета": "Можете написать до легализации обыска венгерского воздушного судна и незаконный арест народного депутата со скачками молодых детективов по взлётной полосе с решением не главы пограничной службы, а руководства НАБУ".

Иск Розенблата против Украины

Обновлено в 12:30 Украинский нардеп объяснил, почему подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека Народный депутат Борислав Розенблат рассказал, почему подал иск о защите своих прав как гражданина Украины в Европейский суд по правам человека. «Во-первых, замечу: не против Украины,…

Обновлено в 12:51 Народный депутат Борислав Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.

ФОТО К НОВОСТИ: «Нардеп Розенблат подал иск на Украину в ЕСПЧ»
Фото Нардеп Розенблат подал иск на Украину в ЕСПЧ
Фото Розенблат подал иск против Украины в ЕСПЧ
Фото Как Розенблат оправдался за иск в Европейский суд против Украины
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Украинская правда Украинская правда  ·  15.01.18, 09:50 Народный депутат Борислав Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.
Телеграф Телеграф  ·  15.01.18, 10:12 Народный депутат Борислав Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  15.01.18, 10:30 Народный депутат Борислав Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  15.01.18, 10:55 Народный депутат Борислав Розенблат ("Блок Петра Порошенко") подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  15.01.18, 11:06 Адвокат нардепа утверждает, что Европейский суд уже начал официальные процедуры по иску.
Facenews Facenews  ·  15.01.18, 11:13 Депутат Верховной Рады Борислав Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ ответил, что уже получил обращение.Об этом сообщает адвокат нардепа - Алексея Шевчука."Сегодня…
Politeka Politeka  ·  15.01.18, 12:30 Украинский нардеп объяснил, почему подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека Народный депутат Борислав Розенблат рассказал, почему подал иск о защите своих прав как гражданина Украины…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  15.01.18, 12:51 Народный депутат Борислав Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.
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