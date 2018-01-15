Нардеп Розенблат подал иск на Украину в ЕСПЧ (9 новостей) «Адвокат нардепа утверждает, что Европейский суд уже начал официальные процедуры по иску»

Депутат Верховной Рады Борислав Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ ответил, что уже получил обращение.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на адвоката нардепа - Алексея Шевчука.

"Сегодня Европейский суд начал официальные процедуры по жалобе Розенблатта. Есть производстве" Розенблат против Украины ". Там системно собраны все нарушения профильной конвенции от незаконной прослушки народного депутата с нарушением регламента Верховной Рады к легализации ручным судьей венгерского самолета", – рассказал Шевчук.

"Пускай с этой правовой порнографией Украины разбирается независимый орган Европы", – подчеркнул адвокат Розенблатта.

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Он также разъяснил "легализацию венгерского самолета": "Можете написать до легализации обыска венгерского воздушного судна и незаконный арест народного депутата со скачками молодых детективов по взлётной полосе с решением не главы пограничной службы, а руководства НАБУ".

Иск Розенблата против Украины

Обновлено в 12:30 Украинский нардеп объяснил, почему подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека Народный депутат Борислав Розенблат рассказал, почему подал иск о защите своих прав как гражданина Украины в Европейский суд по правам человека. «Во-первых, замечу: не против Украины,…

Обновлено в 12:51 Народный депутат Борислав Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.