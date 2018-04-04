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Экономика и финансы
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 20:29
· Депутат · Декларация
Нардеп Загорий задекларировал 89 патентов и 1,5 млн грн благотворительных пожертвований

Нардеп Загорий задекларировал 89 патентов и 1,5 млн грн благотворительных пожертвований (6 новостей)

«Депутат объяснил появление в декларации дохода его жены Екатерины Загорий на общую сумму 320 млн гривен»

Депутат Верховной Рады Украины Глеб Загорий указал в своей электронной декларации за 2017 год 89 патентов и торговых марок (в основном в сфере фармацевтики), а также благотворительные пожертвования в размере 1,5 млн гривен.

Обновлено в 19:50 Депутат Верховной Рады Украины Глеб Загорий указал в своей электронной декларации за 2017 год 89 патентов и торговых марок (в основном в сфере фармацевтики), а также благотворительные пожертвования в размере 1,5 млн гривен.

Обновлено в 20:29 Депутат объяснил появление в декларации дохода его жены Екатерины Загорий на общую сумму 320 млн гривен

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Экономические Известия Экономические Известия  ·  04.04.18, 18:03 Депутат Верховной Рады Украины Глеб Загорий указал в своей электронной декларации за 2017 год 89 патентов и торговых марок (в основном в сфере фармацевтики), а также благотворительные пожертвования в…
Униан Униан  ·  04.04.18, 18:15 Загорий всю зарплату депутата и заработную плату за научную деятельность в вузах переводит на благотворительность.
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Факты Факты  ·  04.04.18, 20:29 Депутат объяснил появление в декларации дохода его жены Екатерины Загорий на общую сумму 320 млн гривен
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