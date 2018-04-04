Нардеп Загорий задекларировал 89 патентов и 1,5 млн грн благотворительных пожертвований (6 новостей) «Депутат объяснил появление в декларации дохода его жены Екатерины Загорий на общую сумму 320 млн гривен»

Депутат Верховной Рады Украины Глеб Загорий указал в своей электронной декларации за 2017 год 89 патентов и торговых марок (в основном в сфере фармацевтики), а также благотворительные пожертвования в размере 1,5 млн гривен.

Обновлено в 19:50 Депутат Верховной Рады Украины Глеб Загорий указал в своей электронной декларации за 2017 год 89 патентов и торговых марок (в основном в сфере фармацевтики), а также благотворительные пожертвования в размере 1,5 млн гривен.

Обновлено в 20:29 Депутат объяснил появление в декларации дохода его жены Екатерины Загорий на общую сумму 320 млн гривен