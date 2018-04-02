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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 23:05
· Депутат · Полиция · Розыск · Народный депутат
Нардепа Бакулина объявили в розыск

Нардепа Бакулина объявили в розыск (22 новости)

«Парламентарий скрывается от органов прокуратуры»

Национальная полиция Украины объявила в розыск народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина. Информация размещена на сайте Министерства внутренних дел. 

Указывается, что депутат исчез из поля зрения правоохранителей 19 марта 2018 года. Мера пресечения по отношению к подозреваемому не применялась. 

Обновлено в 22:44 Национальная полиция объявила в розыск народного депутата из фракции партии «Оппозиционный блок» Евгения Бакулина, которого подозревают в присвоении и отмывании средств в особо крупных размерах.

Чешские депутаты обвинили президента Земана в госизмене
Чешские депутаты обвинили президента Земана в госизмене

Обновлено в 23:05 Согласно опубликованным данным, депутат 1956 года считается пропавшим с 19 марта.

ФОТО К НОВОСТИ: «Нардепа Бакулина объявили в розыск»
Фото Нардепа Бакулина объявили в розыск
Фото Бакулин объявлен в розыск
Фото Нардепа Бакулина объявили в розыск
Фото Скандального нардепа от "Оппоблока" Бакулина объявили в розыск
Фото "Оппоблоковец" Бакулин объявлен в розыск
Фото Нардепа Бакулина объявили в розыск
Фото Нацполиция объявила Бакулина в розыск
Фото Нардеп Бакулин объявлен в розыск
Фото Дело о "вышках Бойко". Полиция объявила в розыск нардепа Бакулина
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  02.04.18, 20:51 Нацполиция объявила в розыск народного депутата из Оппозиционного блока Евгения Бакулина, против которого Генеральная прокуратура расследует уголовное производство. Соответствующая информация размещена…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.04.18, 20:54 Национальная полиция Украина объявила в розыск народного депутата из фракции партии "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина.
Капитал Капитал  ·  02.04.18, 20:55 Национальная полиция Украины объявила в розыск народного депутата от «Оппозиционного блока» Евгения Бакулина. Информация размещена на сайте Министерства внутренних дел. Указывается, что депутат…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  02.04.18, 20:56 Национальная полиция объявила в розыск народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина, против которого Генеральная прокуратура расследует уголовное производство
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Хвиля Хвиля  ·  02.04.18, 20:57 Нацполиция объявила в розыск народного депутата из Оппозиционного блока Евгения Бакулина, против которого Генеральная прокуратура расследует уголовное производство. Соответствующая информация размещена…
Depo.ua Depo.ua  ·  02.04.18, 20:59 Информация размещена на сайте Министерства внутренних дел, передает Depo . ua . Датой исчезновения Бакулина, против которого Генеральная прокуратура расследует уголовное производство, указано 19 марта…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  02.04.18, 21:05 Датой изчезновения депутата указано 19 марта 2018 года.
Facenews Facenews  ·  02.04.18, 21:23 Полиция Киева объявила в национальный розыск народного депутата из фракции партии Оппозиционный блок Евгения Бакулина.Его розыскная карточка размещена на сайте Министерства внутренних дел.Согласно сообщению,…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  02.04.18, 21:25 Народный депутат из фракции партии "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина объявили в розыск. Информация о нем разместили в разделе "Разыскиваемые лица" на сайте Министерства внутренних дел. Последнее обновление…
УНН УНН  ·  02.04.18, 21:26 Так, соответствующая информация о розыске нардепа размещена на официальном сайте МВД в разделе "Разыскиваемые лица". Датой исчезновения Бакулина указано 19 марта 2018 года. Генеральная прокуратура Украины…
Обозреватель Обозреватель  ·  02.04.18, 21:31 Он исчез 19 марта
Украинская правда Украинская правда  ·  02.04.18, 21:33 Национальная полиция объявила в розыск народного депутата из фракции партии "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина, которого подозревают в присвоении и отмывании средств в особо крупных размерах.
Униан Униан  ·  02.04.18, 21:39 Согласно опубликованной на сайте МВД информации, депутат считается пропавшим с 19 марта.
Телеграф Телеграф  ·  02.04.18, 21:44 Полиция Киева объявила в национальный розыск народного депутата из фракции партии Оппозиционный блок Евгения Бакулина.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  02.04.18, 21:50 Национальная полиция Украины объявила в розыск народного депутата из фракции партии "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина, которого подозревают в присвоении и отмывании средств в особо крупных размерах
Гордон Гордон  ·  02.04.18, 21:54 Народный депутат от Оппозиционного блока Евгений Бакулин исчез из поля зрения правоохранителей 19 марта 2018 года, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.Национальная полиция Украины объявила…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.04.18, 22:21 Национальная полиция Украины объявила в розыск народного депутата Украины Евгения Бакулина ("Оппозиционный блок"), которого подозревают в присвоении и отмывании средств в особо крупных размерах, сообщается…
ТСН ТСН  ·  02.04.18, 22:25 Парламентарий скрывается от органов прокуратуры.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  02.04.18, 22:44 Национальная полиция объявила в розыск народного депутата из фракции партии «Оппозиционный блок» Евгения Бакулина, которого подозревают в присвоении и отмывании средств в особо крупных размерах.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  02.04.18, 23:05 Национальная полиция объявила в розыск народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина. Политика подозревают в присвоении и отмывании средств в особо крупных размерах. Соответствующая информация…
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