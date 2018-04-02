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Нардепа Бакулина объявили в розыск (22 новости) «Парламентарий скрывается от органов прокуратуры»

Национальная полиция Украины объявила в розыск народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина. Информация размещена на сайте Министерства внутренних дел.

Указывается, что депутат исчез из поля зрения правоохранителей 19 марта 2018 года. Мера пресечения по отношению к подозреваемому не применялась.

Обновлено в 22:44 Национальная полиция объявила в розыск народного депутата из фракции партии «Оппозиционный блок» Евгения Бакулина, которого подозревают в присвоении и отмывании средств в особо крупных размерах.

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Обновлено в 23:05 Согласно опубликованным данным, депутат 1956 года считается пропавшим с 19 марта.