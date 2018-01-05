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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 22:51
· NASA · Январь
NASA показали мировую карту температурных аномалий

NASA показали мировую карту температурных аномалий (5 новостей)

«Данные на ней основаны на показаниях спутника»

Во многих частях мира в период с конца декабря и по начало января было зафиксировано несколько температурных аномалий.

Об этом сообщает NASA.

В частности, на большей части территории Канады, на Среднем Западе и в Восточной Америке были зафиксированы рекордно низкие температуры. А в Западной Америке, на Аляске, в Европе и Азии наоборот –; декабрь и январь были аномально теплыми.

NASA также опубликовала карту температурных аномалий. Данные основаны на показаниях спутника и она показывает температуру поверхности Земли с 26 декабря 2017 года по 2 января 2018 года по сравнению с средним показателем 2001-2010 годов за тот же период.

NASA опубликовала новые снимки зимнего Марса
NASA опубликовала новые снимки зимнего Марса

На сайте агентства отмечается, что айсберг В-44 раскололся после нескольких недель дрейфа.

Обновлено в 20:12 Об этом сообщает NASA.

Обновлено в 22:51 В частности, на большей части территории Канады, на Среднем Западе и в Восточной Америке были зафиксированы рекордно низкие температуры. А в Западной Америке, на Аляске, в Европе и Азии наоборот – декабрь и январь были аномально теплыми.

ФОТО К НОВОСТИ: «NASA показали мировую карту температурных аномалий»
Фото NASA показали мировую карту температурных аномалий
Фото NASA показала карту температурных аномалий в мире (ФОТО)
Фото NASA показала карту температурных аномалий в мире
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Униан Униан  ·  05.01.18, 15:39 Ученые отмечают, что теплые аномалии, которые сохраняются на большей части земного шара на протяжении многих лет, могут быть признаками глобального потепления.
MIGnews MIGnews  ·  05.01.18, 19:01 Данные на ней основаны на показаниях спутника.
Газета День Газета День  ·  05.01.18, 22:51 Во многих частях мира в период с конца декабря и по начало января было зафиксировано несколько температурных аномалий. Об этом сообщает  NASA. В частности, на большей части территории Канады, на Среднем…
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