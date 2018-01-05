NASA показали мировую карту температурных аномалий (5 новостей) «Данные на ней основаны на показаниях спутника»

Во многих частях мира в период с конца декабря и по начало января было зафиксировано несколько температурных аномалий.

Об этом сообщает NASA.

В частности, на большей части территории Канады, на Среднем Западе и в Восточной Америке были зафиксированы рекордно низкие температуры. А в Западной Америке, на Аляске, в Европе и Азии наоборот –; декабрь и январь были аномально теплыми.

NASA также опубликовала карту температурных аномалий. Данные основаны на показаниях спутника и она показывает температуру поверхности Земли с 26 декабря 2017 года по 2 января 2018 года по сравнению с средним показателем 2001-2010 годов за тот же период.

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На сайте агентства отмечается, что айсберг В-44 раскололся после нескольких недель дрейфа.

Обновлено в 20:12 Об этом сообщает NASA.

Обновлено в 22:51 В частности, на большей части территории Канады, на Среднем Западе и в Восточной Америке были зафиксированы рекордно низкие температуры. А в Западной Америке, на Аляске, в Европе и Азии наоборот – декабрь и январь были аномально теплыми.