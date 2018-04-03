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"Наш долг восстановить память невинно погибших", - Гройсман заложил капсулу строительства II очереди Мемориала памяти жертв Голодомора (4 новости) «Члены Кабинета Министров заложили капсулу строительства второй очереди Мемориала памяти жертв Голодомора в Киеве»

Сегодня, 3 апреля члены правительства заложили капсулу строительства II очереди Национального музея «Мемориал жертв Голодомора», которое предусмотрено планом мероприятий в связи с 85-ой годовщиной Голодомора 1932-33 годов в Украине – геноцида украинского народа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

«Завершение строительства Национального музея «Мемориал жертв Голодомора» и ввод в действие второй очереди музея является приоритетной задачей для правительства вместе с другими важными мероприятиями по увековечиванию страшной и самой масштабной по количеству жертв трагедии украинского народа», - отмечают в пресс-службе.

Решением депутатов Верховной Рады, в Государственный бюджет 2018 года включена сумма в 323 млн гривен на создание второй очереди Национального музея «Мемориал жертв Голодомора».

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Ранее сообщалось о том, что в Украине создадут электронную базу свидетельств жертв Голодомора 1932-1933 годов. Соответствующий международный проект "Голодомор 1932-1933 годов: семейные истории" презентовали в Национальном музее истории Украины.