"Наших пленных затрамбовали в автобусы, увезли в Донецк, не дали встретиться с родственниками", - сетуют боевики
СБУ хочет проверить часть освобожденных из плена на предмет вербовки…
"Наших пленных никто не встречал, их затрамбовали в автобусы и…
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В Госдепе США призывали провести обмен "всех на всех"
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"Наших пленных никто не встречал, их затрамбовали в автобусы и поместили на подвал ", - сторонник террористов Равреба
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