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Украина
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· Обмен пленными · Террористы
"Наших пленных никто не встречал, их затрамбовали в автобусы и поместили на подвал ", - сторонник террористов Равреба

"Наших пленных никто не встречал, их затрамбовали в автобусы и поместили на подвал ", - сторонник террористов Равреба (3 новости)

«Людей, которых из серой зоны везли на автозаках, в ДНР даже никто не встречал»

"Наших пленных затрамбовали в автобусы, увезли в Донецк, не дали встретиться с родственниками", - сетуют боевики

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  28.12.17, 16:48 Как сообщил сепаратист Максим Равреба, сторона террористов не очень радушно встретила своих пленных.
Главред Главред  ·  28.12.17, 17:43 Людей, которых из "серой зоны" везли на автозаках, в "ДНР" даже никто не встречал.
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&quot;Наших пленных никто не встречал, их затрамбовали в автобусы и поместили на подвал &quot;, - сторонник террористов Равреба

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